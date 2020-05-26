



Android dünyasında, insanların sıklıkla “Özel ROM”lardan konuştuğunu duyarsınız. ROM, Salt Okunur Bellek anlamına gelir ancak bunun özel/custom bir Android ROM'un ne olduğu ile çok az ilgisi vardır. Custom bir Android ROM, Google’ın Android platformunu temel alan bir telefonun ürün yazılımını ifade ediyor. Android açık kaynak kodludur ve bu nedenle herhangi bir geliştirici kodu düzenleyebilir, yeniden derleyebilir ve çok çeşitli cihazlar için yeniden yayımlayabilir. Kullanıcılar, bir cihazın görünümünü ve işlevlerini değiştirmek için ROM'lar yükleyebiliyor. ROM'lar, genellikle bunu modifikasyon tutkusuyla yapan bir grup Android çekirdek geliştirici topluluğu tarafından hazırlanır. Yani çoğu tamamen ücretsizdir. Telefonlar, tabletler, medya oynatıcılar, akıllı saatler ve Android çalıştıran hemen hemen her tür cihaz için özel ROM'lar mevcut.

Custom ROM Nedir?

Android cihazınızı satın aldığınızda, “stok ROM” veya “stok ürün yazılımı” ile birlikte gelir ve önceden kurulu işletim sistemidir. Bu ROM genellikle telefonun üreticisi tarafından tanımlanan sınırlı işlevselliğe sahiptir. Özel bir ROM flaşlayarak, ekstra özelliklerin kilidini açabilir ve bazen performansı artırabilirsiniz.

ROM'u flaşlarken yanlış bir şey yaparsanız telefonunuzu çalışmaz hale getirme riskiniz olduğunu unutmayın. Nadirdir ancak dikkatli değilseniz meydana gelebilir ve buna “bricking” yani cihazı tuğlaya çevirme deniyor.

Custom ROM yüklemenin bazı avantajları şunlardır:

Performans

Kutudan çıktığı gibi telefonunuzun veya tabletinizin donanımı üreticinin ısı ve pil ömrü açısından en uygun gördüğü hızda çalışır. Özel bir ROM'da, büyük performans artışları elde etmek için donanımınızı overclock edebilirsiniz.





Pil ömrü

Hız aşırtmanın tersi de hız düşürmedir. İşlemcinizin tüm hızına gerçekten ihtiyacınız yoksa hız düşürme yaparak biraz pil ömrünü geri kazanabilirsiniz. Ayrıca bloatware uygulamaları kaldırmak da yararlıdır.

Güncellemeler

Bir Android'e sahip olmanın en sinir bozucu yanlarından biri üreticinizin en son güncellemeleri size sunmayabilmesidir. Çoğu zaman üreticiler cihazınız için desteği tamamen keser. Custom ROM bu sorunu çözer.

Özelleştirme

Android, kutudan çıkar çıkmaz zaten bolca özelleştirilebilirdir. Ancak özel bir ROM ile bildirim ışığınızın rengi, titreşiminizin gücü, ekranınızdaki renklerin doygunluğunu ve çok daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

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