Flyme 8 Root atma ve Türkçeleştirme Yöntemi





Meizunun geçtiğimiz sene kasım-aralık ayında yayınlamış olduğu yeni işletim sistemi arayüzü Flyme 8 o tarihten bugüne ne yazıkki hala daha globale gelmiş değil. Tarafımdan yapılan yerelleştirme ile Flyme 8'i sizlere nasıl Türkçe kullanabileceğinizi anlatacağım.

Not: Yapacağınız işlemler sonucunda herhangi bir sorun yaşarsanız tarafım sorumlu değildir. Yapacağınız işlemler için ROOT yani kök erişimine sahip olmanız gerekmektedir. Bu cep telefonlarınızı garanti dışı bırakacaktır.

Öncelikle bu adrese girip root tool uygulamasını indiriyoruz.

https://mroot-res.mzres.com/resources/mroot-res/client/roottool.apk

Daha sonra bu linke giriyoruz.

https://mroot.flyme.cn/

Daire içerisine aldığım yazıya tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu yeni menüde ilk önce +86 Yazan yerden ülke kodunu seçip telefon numaramızı yazıyoruz. Daha önceden Flyme hesabı almış olmalısınız. Bu telefonu kurarken aldığınız hesap. Bu bilgileri girdikten sonra siyah daire içerisine aldığım yere tıklıyoruz.

Önünüze bir form çıkıcak yüklediğiniz ROOTTOOL uygulamasını açın.





Gelen bu formu aşağıdaki adımlara göre doldurunuz.

En sonundada sağ alttaki onay butonuna tıklayınız.

Root yetkisinin onaylanması 2 gün sürebilir. Onaylandığı zaman roottol uygulamasında gri root yazılı yer mavi olacak.

Flyme 8 Türkçeleştirme Yöntemi

Google Play Store'dan Flyrus uygulamasını telefonumuza indiriyoruz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfaslash.flyrus

İlk önce Localization TR yazan yere tıklayacağız.





Daha sonra Overlay Kurulumu. Eğer hata verirse tekrar Overlay kurulumuna tıklayın. Bir kutucuk gelecek orada telefonu yeniden başlatmanız gerektiği yazacak yeniden başlata tıklayın.

Daha sonra Overlay Etkinleştire tıklayacağız. Tekrar yeniden başlattıktan sonra Türkçe bir şekilde Flyme 8'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa forumdan bizlere iletebilirsiniz.

Flyme 8 Bazı Modeller için ek yerelleştirme.

Neler içeriyor?

Güvenlik uygulaması

Hava durumu uygulaması

Ek sistem yerelleştirmeleri.

Ek yerelleştirmeyle ilgili forumdaki konumuza bakabilirsiniz.