



Bilgisayarınızda kayıtlı olan müzik dosyalarını PC'nizden OnePlus'a aktarabilirsiniz. Cihazınızı bir USB kablosuyla PC'ye bağlayarak müziklerinizi OnePlus'a aktarın.

OnePlus Telefona Müzik Aktarmak

Bunun için herhangi bir yazılımıza ihtiyacınız yoktur ancak işlemleri kolaylaştırmak adına Syncios Manager gibi araçları kullanabilirsiniz.

Böyle bir yazılımıza sahipseniz başlatın ve OnePlus'ınızı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Aracın cihazınızı algılamasına izin vermek için USB hata ayıklama modunu açın.

Ardından müziğinizi OnePlus'a kolay bir şekilde aktarabilirsiniz.

Kullandığınız yazılıma göre panel kısmından Cihazlarım > Medya'yı seçebilir ve Ekle gibi bir buton yardımıyla müzik dosyalarınızı veya klasörünüzü telefona taşıyabilirsiniz (sürükle ve bırak işlevi de mevcut olabilir)

Yöntem 2. Başka Cihazlardan OnePlus'a Müzik Aktarmak

Tüm müzik dosyalarınız eski cihazınızda kalmışsa ne olur? Tabii ki, bunları yeni OnePlus'a aktarabilirsiniz. Bu kez Syncios Data Transfer programından yardım alacağız.





Adım 1. Syncios Data Transfer benzeri bir programı bilgisayarınıza indirip yükleyin ve başlatın, ana arayüzde Transfer modunu seçin. Ardından, hem eski cihazınızı hem de OnePlus'ı USB kabloları ile PC'ye bağlayın.

modunu seçin. Ardından, hem eski cihazınızı hem de OnePlus'ı USB kabloları ile PC'ye bağlayın. Adım 2. Her iki telefon da başarıyla bağlandıktan sonra, Syncios, her iki telefonun verilerini otomatik olarak yükler. Kaynak cihazın solda OnePlus'ın sağda olduğundan emin olun, konumu değiştirmek için Flip düğmesine tıklayabilirsiniz. Ardından, panelin ortasındaki Audio seçeneğini işaretleyin, müziğinizi OnePlus'a aktarmak için Next'i tıklayın.

Yöntem 3. iTunes'tan OnePlus ile Müzik Senkronizasyonu

Eskiden iOS kullanıcısıysanız, müziğinizi senkronize etmek için iTunes'u kullanabilirsiniz. Syncios Data Transfer ayrıca iTunes arşivini OnePlus'ınızla senkronize etmeyi de destekler. iTunes arşivinden OnePlus'a müzik yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Syncios Data Transfer'i başlatın ve bu kez ana arayüzde Restore modunu seçin.

modunu seçin. iTunes kitaplığı düğmesine tıklayın ve OnePlus'nızı USB kablosuyla PC'ye bağlayın. Syncios tüm müzik kitaplığınızı listeledikten sonra Music seçeneğini işaretleyin ve OnePlus'ınıza yükletmeye başlayın.

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