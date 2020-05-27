



Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon OLED panel üreticisi ve endüstrinin en iyi OLED ekranlarını yapıyor. Şirket, Apple, Huawei, OnePlus, OPPO ve Xiaomi gibi çeşitli markalara OLED ekranlar sağlıyor. Ancak, bu yılın başlarında Güney Koreli firmanın BOE ve LG karşısında iPhone ekran sözleşmesini kaybedebileceği bildirilmişti, ancak durum artık böyle görünmüyor.

iPhone 12 Ekranlarını Kim Üretecek Belli Oldu

Yeni bir rapora göre, Samsung Display, iPhone 12 serisi için Apple'dan gelen tüm OLED panel siparişlerinin yaklaşık yüzde 80'ini teslim edecek. Çin’in BOE şirketi ve Güney Kore’nin LG Display şirketi OLED panellerin kalan yüzde 20’sini sağlayacak. Samsung, 2017'de iPhone X'in özel OLED ekran tedarikçisiydi. Bununla birlikte, Apple, iPhone Xs ve iPhone Xs Max için 2018'deki karışıma LG'yi de ekledi. Bu yıl Apple, iPhone tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla BOE'yi üçüncü tedarikçisi olarak ekliyor.

iPhone 12 serisiyle Apple'ın ilk kez OLED ekranlara tamamen geçeceği söylentileri var. Dört iPhone 12 çeşidi olacak: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.





5.4 inç iPhone 12 ve 6.1 inç iPhone 12 Max'in 60Hz ekran kullanması beklenirken, 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max 120Hz yenileme hızına sahip ekranlarla gelecek.

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