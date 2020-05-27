Meizu Çin Romuna Çoklu Dil Desteği Getiriyor





Meizu Çin için Flyme 8 güncellemesini yayınlayalı neredeyse tam 6 ay oldu. Fakat bu güncelleme henüz daha Global kanada gelmiş değil. Global sürümünün gecikmesinin sebebi bilinmiyor fakat Global'de bir takım sorunlar olduğu aşikay. Bu sorunları aşmak herhalde şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin'de satışa sunulan Meizu 17 henüz Global'de satışa sunulmadı. Fakat firmanın Aliexpress üzerindeki resmi mağazasında Global versiyonu ile satışa sunulan versiyonu mevcut. Fakat bu tam olarak bizim anladığımız Global bir versiyon değil. Bugün mağaza üzerinde bir açıklama yapıldı.

Bu açıklamaya göre satışta olan model Çin sürümü ve şuanda sadece Çince ve İngilizce dilleri mevcut. Ek olarak açıklamada Stabil bir Global sürümün gelmeyeceği yazıyor. Fakat firma yeni bir hazırlık içerisinde. Haziran ayında Meizu 17 için yayınlanması beklenen güncelleme ile beraber sisteme Rusça dili eklenecek ve bu güncelleme OTA üzerinden dağıtılacak. Eğer firma bu çoklu dil desteği konusunda bir sorun yaşamazsa diğer dillerinde eklenmesi muhtemel.





Bir Meizu kullanıcısı resmi kanaldan tamda bizim sormak istediğimiz soruyu sormuş. Meizu 17'nin ÇİN versiyonunu ROOT edersek çoklu dil desteğine sahip olabilecekmiyiz. Firmanın vermiş olduğu yanıt ise bunu onaylar bir nitelikte. Ülkemizde ise Flyme 8 sürümünün Türkçe yerelleştirmesini ROOT yetkisi alarak bu şekilde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Meizu 17'nin dil dosyalarını karıştırdığımızda karşımıza Türkçe, Rusça, Arapça gibi bir çok dil dosyaları bizleri karşılamakta. Eğer sizde Meizu kullanıcısıysanız ve Flyme 8'i Türkçe birşekilde kullanmak istiyorsanız şu haberimize bakabilirsiniz. Meizu ile ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.