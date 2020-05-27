



Redmi, yaklaşmakta olan Redmi X TV ve Redmibook dizüstü bilgisayarından da anlaşılacağı gibi sürekli olarak diğer pazar sektörlerine genişliyor, ancak bu yeni duyuru biraz sürpriz oldu. Şirket, çok etkileyici tasarıma sahip agresif fiyatlı bir monitör olan Redmi Display 1A adlı ilk PC monitörünü tanıttı.

Redmi İlk PC Monitörü ile Şaşırttı: Redmi Display 1A

Monitörün kendisi, diyagonalde 23,8 inç standart 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir LCD IPS panel kullanıyor. Tepe parlaklığı 250 nit ve normal kontrast oranı 1000:1. Xiaomi, son derece ince yan çerçeveleri nedeniyle ürünün çoklu monitör kurulumlarında kullanılabileceğini söylüyor. Kalınlığı sadece 7,3 mm ve alt tarafıysa biraz daha büyük.

Arkada normal HDMI konektörü ve eski bir VGA bağlantı noktası var. İkincisini 2020 yılının ürününe dahil etmek biraz garip, ancak çoğunlukla bütçe odaklı bir cihaz olduğundan geriye dönük uyumluluk hedef alınan kullanıcılar için önemli olabilir.





Fiyat sadece CNY 599 (83 $), üç yıl garanti ile geliyor ve Xiaomi'nin resmi mağazası aracılığıyla Çin'de ön sipariş için hazır. Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek.

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