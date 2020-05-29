



Android'in tüm potansiyelinin kilidini açmak ve tam ölçekli değişiklikler yapmak istiyorsanız, evet, cihazı rootlamanız gerekir. Bununla birlikte, root tehlikelidir, bu nedenle cihazınızı işe yaramaz hale getirme riskini almak istemiyorsanız aşağıdaki root'suz tweak'lere göz atın.

Root'suz Yüklenebilen Android Tweak'leri

Bu makalede, rootsuz Android cihazlarda yapabileceğiniz en iyi ayarların ve özelleştirmelerin bazılarını özetliyoruz.

Android Ana Ekranını Düzenleme

Yepyeni Bir Launcher Yükleme

Tavsiyemiz, hoşunuza giden bir tane bulana kadar Play Store'daki birkaç farklı launcher ile deneme yapmaktır. Launcher başına en az bir hafta ayırın.

Simge Paketi Yükleme

Ana ekranınızın tematik hissini sağlamlaştırmanın bir yolu, tüm uygulama simgelerini birleşik bir simge paketi ile değiştirmektir.

Canlı Duvar Kağıdı Yükleyin

Ne kadar güzel olursa olsun, statik duvar kağıtları zamanla çekiciliğini kaybeder. Öte yandan, canlı duvar kağıtları dinamik ve ilginçtir.

Widget'lar Yükleyin

Widget'lar, ana ekranda bulunan etkileşimli öğelerdir. Bazıları sistem ayarlarını hızlıca değiştirmeyi kolaylaştırır. Diğerleri hava tahminleri gibi bir bakışta bilgiler sağlar.

Android Kilit Ekranını Değiştirme

Android'in özelleştirilmeye değer bir sonraki yönü kilit ekranıdır. Kilit ekranı widget'ları ve uygulamaları kullanabilirsiniz.

Android'de Pil Ömrünü Uzatma

Pil ömrü konusunda endişeniz varsa root'lu olmayan cihaz kullanıcıları için bazı iyi ve bazı kötü haberlerimiz var. İlk olarak, kötü haber: Android 4.4 KitKat'tan başlayarak, pil tasarrufu sağlayan uygulamaların çoğu root ayrıcalıkları gerektirir. İyi haber şu ki, bu uygulamalar olmadan pil ömrünü hala iyileştirebilirsiniz.

Titreşimleri Devre Dışı Bırakın

Titreşimler zil seslerinden daha az rahatsız edici olsa da, aslında daha fazla pil ömrü tüketirler.





Tüm Bloatware'leri Temizleyin

Bloatware, RAM, CPU, disk alanı vb. kaynaklarınızı fazlasıyla tüketebilir ve performansınızı ve veri tüketiminizi artırabilir.

Uçak Modunu Kullanın

Uçak Modu, 2G, 3G, 4G ve Wi-Fi dahil olmak üzere tüm ağ iletişim biçimlerini devre dışı bırakır. Devre dışı bırakıldığında, bu ağ bileşenleri pil ömrünü zayıflatmayı bırakır.

Android'de Güvenliği İyileştirmek

Her Zaman Bir Kilit Ekranı Kullanın

Parolalar kendilerine ait olmayan bir şeye erişen kişilere karşı ilk ve en iyi savunma hattıdır. PIN'i olmayan bir banka kartı kullanır mısınız?

Antivirüs Uygulaması Yükleyin

Bu günlerde, dikkatli olduğunuz ve sağduyulu olduğunuz sürece Android'de gerçekten bir virüsten koruma uygulamasına ihtiyacınız yoktur. Az sayıda yorum içeren rastgele uygulamalar yüklemeyin. Google Play Store'a sadık kalın. Web'de gezinirken şüpheli reklamlara dokunmaktan kaçının.

Hırsızlığa Karşı Koruma Uygulaması Yükleme

Antivirüs sizi bir yere kadar götürür. Telefonunuzu kaybederseniz ya da daha kötüsü eğer birisi telefonunuzu cebinizden çıkarırsa?

Android'de İletişim Tweak'leri

Son olarak, iletişim ayarlarınızı olabildiğince verimli ve keyifli hale getirebilirsiniz.

SMS Uygulaması Yükleme

Android telefonlara önceden yüklenmiş olarak gelen stok SMS uygulamaları genellikle temel işlevlere sahiptir. Daha fazla özellik ve özelleştirme seçenekleri ile birlikte daha akıcı bir deneyim için:

Daha İyi Bir Klavye Uygulaması Yükleyin

Cihazınızda bolca yazarak zaman geçiriyorsanız varsayılan klavyenin yerini alan özel bir klavye uygulamasına geçmeye değer.