



Bu yazımızda çocuklar için en iyi telefonlar neler kısaca listeledik. Çocuklara telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında pratik kullanım, dayanıklılık ve tamir ücreti bulunuyor.



Çocuklar İçin En İyi Telefonlar

Popüler düşüncenin aksine, çocukların çok genç yaştaki beyinleri telefon ve tabletlerle baş edebilecek kapasitededir. Ancak ekrana çok uzun saatler boyunca bakmak genellikle daha yaşlı insanlarla ilişkilendirilen korteks incelmesine neden oluyor.

Bu Amerikalı Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından ortaya atılan bir iddia ve sonuçlar günde 7 saatten fazla dokunmatik ekranın arkasında olan çocuklara işaret ediyor. Ancak kurum bunun kötü bir şey olduğundan henüz emin değil. Amerikan Pediatri Akademisi çocuklar ve akıllı telefon arasındaki ilişkinin ebeveynler tarafından önemle ele alınmasını öneriyor.

Biz de çocuklar için en iyi telefonlar listemizi buna göre hazırladık. Aşağıda küçüklere özel olarak hazırlanmış özel bir telefondan Honor ve Moto telefonlara kadar ihtiyacınız olan tüm seçenekler bulunuyor. Şimdi çocuklar için en iyi telefon listemize geçelim.



Fiyat: 235 dolar

KISA, küçükler için düşünülmüş, hesaplı, kullanması kolay ve ebeveynlerin özelleştirebileceği bir cihaz. Telefon bir nevi telsiz görevi görüyor ancak daha gelişmiş işlevlere sahip.

iPhone SE (2020)

Fiyat: 5.300 TL



2020 iPhone SE, etkileyici selfie'ler ve videolar çekebilen sağlam kameralarla gelen ve küçük boyutuyla oldukça yönetilebilir bir 4.7 inç ekrana sahip. SE ayrıca bazı amiral gemisi cihazları bile utandıracak ham güce sahip. Birçok genç iPhone'un kullanım kolaylığından hoşlancaktır.

Samsung Galaxy A10e

A10e, Güney Kore devinden gelen oldukça uygun fiyatlı bir cihaz. YouTube videolarını veya Netflix'i izlemek, uzun, ancak yine de yönetilebilir 5.8 inç IPS ekranı sayesinde eğlenceli bir deneyim.





Nokia 3310 3G

Fiyat: 657 TL

Çocukları için sadece uygun fiyatlı bir acil durum telefonu isteyen, telefon görüşmeleri yapabilen, metin gönderip alabilen ve bu temel özelliklerin çok ötesinde olmayan Nokia 3310'u deneyebilir.

VTech KidiBuzz

4 yaş ve üstü çocuklar için bir akıllı telefon olan KidiBuzz, internette gezinmek, oyun oynamak ve fotoğraf çekmek gibi ortalama bir akıllı telefon gibi çalışıyor.

Moto G5 Plus

Fiyat: 1000 lira

Moto G5 Plus uygun fiyatlı ve metal gövdesiyle oldukça dayanıklı. Çocuklar için en iyi telefonlardan biri.

Honor 7X

Fiyat: 2000 lira

Honor 7X ise yine metal gövdeye sahip ancak ekranı daha geniş ve pahalı değil. Çocuklar için en iyi telefonlardan biri.

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