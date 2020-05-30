



Beklendiği gibi Infinix bugün en son akıllı telefonları Hot 9 ve Hot 9 Pro'yu tanıttı. İki telefon Pro'nun vanilya modelinde bulunan 13MP kamera yerine 48MP birincil kameraya sahip olması yönüyle kardeşleriyle büyük benzerlik taşıyor.

Modern Tasarım, Düşük Fiyat: Dev Ekranlı Infinix Hot 9 ve 9 Pro Özellikleri

Hem Hot 9 hem de Hot 9 Pro HD+ çözünürlüğe sahip 20:9 en boy oranında ekranlarla geliyor ve 6,6 inç boyutu ile devasalar. Sol üst köşede 8MP selfie kamera için ayrılmış bir delik var. Arka tarafta, Hot 9'da 13MP ana kamera ve 9 Pro'da 48MP ana kamera ile birlikte kapasitif bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Üç yardımcı kamera sırasıyla 2MP makro lens, 2MP derinlik yardımcısı ve özel düşük ışık sensörüdür.

Cihazlar kaputun altında Helio P22 yonga seti 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş. Pil 5.000 mAh'de ve 10W şarjı destekliyor. Yazılım tarafında şirketin XOS 6.0 arayüzü üstte olacak şekilde Android 10 kullanılmakta.





Infinix Hot 9 serisi mavi ve mor renklerde satışa sunulacak. Hot 9 8,499 INR (112 $) fiyattan başlayacak ve Pro 9, 99999 INR (125 $) fiyatında olacak. Hindistan'daki satışlar 5 Haziran'da açılıyor. Cihazlar Türkiye'ye gelebilir.