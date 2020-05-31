



Apple Watch'u kalibre etmek için önce aşağıdakileri yaparak Apple Watch'unuzun sizden ihtiyaç duyduğu bilgileri aldığından emin olun.

Apple Watch Nasıl Kalibre Edilir?

Önce bu ayarları kontrol edin:

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

“Gizlilik” -> “Konum Servisleri” ne dokunun.

Konum Servisleri'nin açık olduğundan emin olun.

Aşağı kaydırın ve ardından “Sistem Hizmetleri” ne dokunun. (Her şey en altta, bu yüzden kaydırmaya devam edin.)

“Hareket Kalibrasyonu ve Mesafesi” nin açık olduğundan emin olun.

Sonraki adımlara geçin.

Kalibrasyon verilerinizi sıfırlayın

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

Saatim sekmesine, ardından “Gizlilik” -> “Fitness Kalibrasyon Verilerini Sıfırla” ya dokunun.

Apple Watch'unuzu takarken, iyi GPS sinyalinin olduğu ve açık gökyüzü ve düz bir alan sunan bir bölgeye gidin.

Apple Watch Series 2 veya daha yenisine sahipseniz, sadece Apple Watch'unuza ihtiyacınız vardır. Apple Watch Series 1 veya önceki bir sürümüne sahipseniz iPhone'unuzu GPS özelliği için getirin.

iPhone'unuzu elinizde tutun veya bir kol bandı veya kemer üzerine takın.

Egzersiz uygulamasını açın. Başlamak için Açık Alan Yürüyüşü öğesine dokunun. Başlamadan önce bir hedef belirlemek için elipse dokunun.

Yaklaşık 20 dakika boyunca normal temponuzda yürüyün veya koşun.

Antrenmanı bitirmek için zamanınız yoksa, birden fazla açık hava antrenmanı seansı ile toplamda 20 dakikayı tamamlayabilirsiniz. Farklı hızlarda egzersiz yapıyorsanız o halde yürüdüğünüz veya koştuğunuz hızların her biri için 20 dakika kalibre etmelisiniz.





Yukarıdaki adımları kullanarak dışarı çıktığınızda Apple Watch'unuz farklı hızlardaki adım uzunluğunuzu öğrenerek ivmeölçeri kalibre etmeye devam eder. Kalibrasyon, Egzersiz uygulamasındaki kalori hesaplamalarınızın doğruluğunu ve Etkinlik uygulamasındaki kalori, mesafe, Taşıma ve Egzersiz hesaplamalarını da iyileştirebilir.

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