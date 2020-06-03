



Android 11 Beta 1 ertelenmişti ancak bazı kullanıcılar yine de aldı ve bu da yeni özelliklere erken bir bakış sundu. Bunlar arasında “Kabarcık menüsü” (Facebook’un sohbet baloncuklarına benzer), yeni bir Güç menüsü ve Pixel Launcher güncellemeleri (Beta önce Pixel telefonlara geldi) var.

Android 11 Beta 1: Bildirim Penceresinde Müzik Kontrolleri ve Yeni İkonlar

Ancak bundan fazlası var. Müzik çalma kontrolleri artık “Medya sürdürme” seçeneği etkinleştirilerek bildirim gölgesine yerleştirilebilir. Kompakt bir görünüme sahip ve hızlı düğmeler sunuyor. Tıpkı bir müzik çalar widget'ına benzeyen genişletilmiş görünümü de var.

Ayrıca, ana ekran için yeni simge şekilleri de mevcut: Çakıl (düzensiz daire), Konik Dikdörtgen (köşeleri kesilmiş kare) ve Damar (bazı yan detaylarla karemsi). Bu üçü Geliştirici Önizlemesi 4'tekilere (Altıgen ve Çiçek) ek oldu.





Artık bir Wi-Fi ağına her bağlandığınızda yeni bir MAC adresi seçen Wi-Fi gelişmiş MAC randomizasyonu mevcut.

Bazı özellikler Android 11'in Beta 1 sürümü için zamanında hazır olmamıştı. Bunlar arasında kaydırmalı ekran görüntüleri ve kilit ekranı için "Saat" özelleştirmesi var. İlerleyen günlerde Android 11'deki yenilikler hakkında daha fazla şey duyacağız.