Amazon Echo ve Alexa ile Arama Yapmak ve Cevaplamak





Amazon Echo, evinizdeki ışıkları yakmaktan internetten kitap sipariş etmeye kadar birçok şeyi yapabilir. Echo ile yapabileceğiniz en ilginç ve kullanışlı şeylerden biri telefon görüşmeleri yapmak ve cevaplamaktır.

Önce Alexa ile Arama Yapmak ve Cevaplamak

Amazon Echo'nuz varsa ve arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz telefonlarına Alexa uygulamasını kurmuşsa onlara doğrudan ücretsiz arama yapabilirsiniz.

Alexa uygulamasını akıllı telefonunuza yüklemeniz ve Amazon hesabınız ile Echo cihazınıza bağlamanız gerekir.

Alexa uygulamasının en son sürümünü akıllı telefonunuza indirin.

Kurulumdan sonra telefon uygulaması verilerinize erişme iznini verin.

Telefon numaranızı ekleyin ve Alexa'nın bu numaraya erişmesine izin verin. Size bir doğrulama kodu gönderilecek ve bu kodu kullanmanız istenecek.

Kurulum tamamlandığında, bir kişi simgesi göreceksiniz. Hangi telefon kişilerinizde Alexa bulunduğunu görmek için bu seçeneğe dokunun. Bu bölümde gördüğünüz herhangi biriyle Alexa'dan Alexa'ya ücretsiz arama yapabilirsiniz.

Amazon Echo ile arama yapmak internet verilerini kullanır, ancak telefon dakikalarını kullanmaz.

Amazon Echo ile Arama Yapmak ve Cevaplamak

Amazon Echo ile arama yapmak içinse akıllı hoparlörünüze “Alexa, bu *İSMİ* ara” veya belirli bir telefon numarasını aramak için “Alexa, *TELEFON NUMARASI*nı ara” demeniz yeterlidir.





Gelen çağrıyı cevaplamak içinse telefonunuzdan normal şekilde cevap verebilir veya hoparlöre "Alexa, görmezden gel." gibi başka komutlar verebilirsiniz.

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