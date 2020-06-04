



Şubat ayında Samsung’un kapaklı akıllı telefonu satışa sunuldu. Samsung Galaxy Z Flip, oldukça yeni tasarımı ile çok dikkat çekti, ancak kompakt boyutu elde etmek için bazı özelliklerin kırpılması gerekiyordu. Bunun en önemli etkilerinden biri kamera departmanında görüldü.

Samsung Galaxy Z Flip'in Selfie Kamerası Etkilemedi

Kameralar korkunç derecede kötü olmasa da, diğer premium akıllı telefonlar arasında düşük konumdalar. DxOMark, Galaxy Z Flip’in ön kamerasına yönelik incelemesini yayınladı ve etkilenmedi. 82 puan kamera ve 86 video puanı ile toplam 83 puan aldı. DxOMark, puanın Galaxy A71, Galaxy S9+ ve iPhone XS Max'teki selfie kameralara denk olduğunu söylüyor.

Sabit f / 2,4 diyafram açıklığına ve hareketli odağı olan 26 mm lensli 10 MP bir selfie kamerasından bahsediyoruz. Pikseller 1,2 µm ve kamera 30 fps'de 2160p'ye kadar video kaydedebiliyor.

Z Flip büyük bir dinamik aralığa sahip, ancak testler birçok durumda kontrastsız olduğunu gösterdi. Bu durum aynı görüntünün farklı çekimleri arasında tutarsızlık verir. Sabit odak lensi de biraz işlevsiz, bu nedenle mükemmel odak içi özçekimleri yakalamak zorlaşıyor ve sonuç olarak arka planda çok fazla ayrıntı gösterilmiyor. Gürültü iç mekan selfie'lerinde dahi var ve az aydınlatılmış durumlarda daha da kötüleşiyor.





Portre modu da başka bir zayıflık. İkna edici bir bokeh etkisi yok ve bulanıklık arka plandaki her şeye eşit olarak uygulanıyor, bu nedenle derinliği kesiyor.

DxOMark, bu kameradaki video performansının fotoğraflardan daha iyi olduğunu belirtti.

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