



Çok sayıda tweet'in atıldığı bir başlıkta Twitter alıntı yapılan tüm yanıtları görmeyi sağlayan doğrudan bir özellik sunmuyor ve dolayısıyla Twitter'da alıntılanmış tweet'leri görmeyi sağlayan tek tıklamalı bir çözüm bulunmuyor. Ancak alternatif çözüm yöntemleri var.

Twitter'da Alıntılanmış Tweet'leri Görme

Orijinal tweet'e yanıt yazarken Quoted Replies botunu etiketleyerek bu tweet'e verilen diğer yanıtların bir bağlantısını alabilirsiniz, ancak bu işlemi yaptığınızı herkes görür ve uygun değildir. Aşağıda belirli bir tweet için alıntılanan tüm yanıtları ve retweetleri aramanın ve bulmanın en kolay yollarından birini gösterdik.

Orijinal tweet'e gidin ve tarayıcınızın adres çubuğundaki URL'ye bakın. Tweet'in URL'sinin sonundaki 19 haneli sayı dizesini kopyalayın.

iPhone veya Android kullanıyorsanız, paylaş simgesine (kalp simgesinin hemen sağındaki simge) basabilirsiniz. Seçenekler listesinden bağlantıyı kopyala öğesine dokunun.

Twitter ana ekranınıza geri döndüğünüzde büyüteçli arama simgesini basın. Arama çubuğuna url: yazın ve ardından 1. adımda kopyaladığınız sayı dizesini yapıştırın.

Android veya iPhone'daysanız ve bağlantıyı kopyaladıysanız, bu bağlantıyı yapıştırın ve sonunda 19 basamaklı sayı dizisi dışındaki her şeyi silin. Sonra bu sayıların önüne url: yazın.





İpucu: Bazen, 19 basamaklı sayı dizesinin sonunda, bir soru işareti ve ardından daha fazla harf, sayı ve sembol görürsünüz. Bunları da silin, yoksa işlem istediğiniz gibi çalışmaz.

Şimdi enter tuşuna basın ve ta ta şimdi o tweet'e verilmiş tüm alıntılanmış cevaplara (ve retweet'lere) göz atabilirsiniz.

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