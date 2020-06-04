



Amazon Echo'nuza komut verdiğinizde, bunu herhangi bir aksaklık olmadan yerine getirmesi gerekir. Ancak, Alexa ses asistanı söz konusu olduğunda işler her zaman böyle değildir. Çoğu zaman "Üzgünüm, tam olarak anlamadım" der veya istemediğiniz farklı bir işlem yapar.

Yaygın Amazon Echo/Alexa Problemleri ve Çözümleri

Bu sorunlar sinir bozucudur çoğu kez bazı basit adımlarla düzeltilebilir. İster Wi-Fi bağlantınızla ilgili sorun yaşayın, isterse akıllı ışıklarınızı Echo'ya bağlamaya çalışıyor olun aşağıda çözümleri var.

Echo Işıkları Ne Anlama Gelir?

Mor . Kablosuz kurulum sırasında bir sorun olduğunu gösterir

. Kablosuz kurulum sırasında bir sorun olduğunu gösterir Turuncu . Cihaz şu anda ağınıza bağlanıyordur.

. Cihaz şu anda ağınıza bağlanıyordur. Sabit kırmızı. Mikrofon kapatılır ve Alexa aktif olarak komutlarınızı dinlemiyordur. Tekrar açmak için mikrofon düğmesine basın.

Alexa Akıllı Ev Cihazlarını Bulmuyor

Yeni bir cihaz eklemek için Alexa uygulamasını açın ve Cihazlar> Cihaz Ekle'ye dokunun> eklemek istediğiniz cihazı seçin (akıllı anahtar veya akıllı priz gibi) ve uygulamadaki talimatları izleyin.

Hem hoparlörünüzü hem de bağlanmayı denediğiniz cihazı kapatıp açmayı deneyin.

Akıllı ev cihazı doğal Echo desteğine sahip olmasa bile Alexa'nın resmi IFTTT kanalı vardır ve ayıca Yonomi ile entegredir.

Alexa'nın WiFi Bağlantısı Kopuyor

Bağlantı sorunlarını çözmenin birkaç yolu var.

İlk olarak, her şeyi kapatıp açın – modemi, yönlendiriciyi ve Alexa hoparlörünü. Sorun devam ederse hoparlörü diğer kablosuz cihazlardan uzak ve tercihen modeme daha yakın bir yere taşımaya çalışın ve paraziti azaltmak için hoparlörü 5 GHz kanalına geçirmeyi deneyin.

Alexa Ne Dediğimi Anlamıyor

"Üzgünüm, tam olarak anlamadım" – Alexa tarafından sıkça kullanılan bir cümledir. Neyse ki, Amazon geçen yıl Alexa'ya ne duyduğunu sormanızı sağlayan bir özellik ekledi. Ne dediğinizi öğrenmek için "Alexa, bana ne duyduğunu söyle" diyebilirsin.





Echo'nun TV, çamaşır makinesi, kurutucu ve bulaşık makinesi gibi gürültülü ev eşyalarından uzakta olduğundan emin olun.

Alexa uygulamasındaki Profil ayarlarında bir araç olan Ses Eğitimi'ni de kullanabilirsiniz. Normal bir mesafeden tipik bir ses ile yüksek sesle 25 cümle okuyacaksınız, böylece Alexa telaffuzunuzu daha iyi anlayabilecek.

Echo'nun/Alexa'nın Yanlışlıkla Çalışması

Bunu en aza indirmek için yapabileceğiniz dört şey var:

"Alexa, bunu neden yaptın?" – Bu yeni özellik, Alexa'nın neden bir eylem gerçekleştirdiğiyle ilgili daha fazla bilgi vermesini sağlar.

Hoparlörü televizyondan daha uzağa taşıyın.

TV izlerken hoparlörün üstündeki sessiz düğmesine basın.

Uyandırma sözcüğünü varsayılan "Alexa" yerine "Bilgisayar" veya "Amazon" olarak değiştirin.

Alexa komutunuz olmadan bir eylem gerçekleştirdiğinde, nedenini sorun.

Alarmlar ve Bildirimlerin Sesi Çok Yüksek

Alarm, zamanlayıcı ve bildirim ses seviyesini ayarlamak için Alexa uygulamasını Android veya iOS'te açın ve Cihazlar> [cihazınızın adı]> Sesler bölümüne gidin ve kaydırıcıyı istediğiniz ses seviyesine sürükleyin.

Spotify ile Müzik Dinleme Sorunları

Spotify'ın bağlantısını kaldırmak için Amazon Alexa uygulamasını açın ve Ayarlar> Müzik> Spotify'a gidin. Skill'i Devre Dışı Bırak'a dokunun ve onaylayın. Ardından, Kullanmak için etkinleştir'e dokunun ve hesabınıza tekrar giriş yapmak için talimatları izleyin.

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