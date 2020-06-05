



Hepimiz Android'i seviyoruz fakat dürüst olmak gerekirse, Apple akıllı saat pazarında Android’in açık ara önünde. Apple Watch’un arayüzü başlarda çok karışık bulunsa da üçüncü ve dördüncü nesil Apple Watch’lar daha rafine ve anlaşılır bir arayüz ile geldi ve de bileğinizde harika görünen bir çerçevesiz ekran teknolojisi sundu. Wear OS ve Galaxy Watch’da yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı güzel özelliklere sahip fakat genel olarak konuşmak gerekirse Apple’ın saatleri en yakın rakiplerine göre daha uzun pil ömrüne ve kullanışlı özelliklere sahip.

Apple Watch'u Android Telefona Bağlamak

Reklamı yapılmamasına rağmen bir Apple Watch'u bir Android telefonla eşleştirebilirsiniz, ancak tahmin ettiğiniz gibi birçok sınırlaması vardır. Apple, resmi sitesinde Apple Watch'ları yalnızca iPhone ile senkronize edebileceğimizi ve iOS işletim sistemi ile daha doğru ve hatasız perfonmans alacağımızı belirtir. Tamda bu noktada: Eğer LTE Apple Watch'unuz varsa Android ile çalışmasını sağlamak için telefonunuzda ve saatinizde yapacağınız bazı ayarlamalar ile iki farklı cihazı birbirine sekronlamanız mümkün, peki bu nasıl olacak?

Bununla birlikte, işte burada: LTE Apple Watch'unuz varsa, Android ile çalışmasını sağlamak için telefonunuzda ve saatinizde kesebileceğiniz birkaç köşe vardır. Bu durum, dışarı çıkıp bir Apple Watch satın almanızı gerektiren bir şey değil ancak Android'e geçtiyseniz ve Apple Watch'unuzun çalışmasını istiyorsanız, aşağıdakileri denemek isteyebilirsiniz. Başlayalım.

Apple Watch'u Android Cihazla Eşleştirme

Esasen bu senaryoda yaptığımız şey, Apple Watch'u iPhone'unuzla eşleştirmek, ve tüm ayarları çalışır hale getirdikten sonra iPhone'u uçak moduna almak. SIM'i çıkarın, ve aynı SIM'i bir Android telefona yerleştirin ve güçlü bir LTE sinyali bulun. Kesinlikle çalışacağı garanti edilmese de, biz denemelerimizde çalışır hale getirmeyi başardık.

SIM kartları değiştireceğiniz için bir Android ve bir iPhone olmak üzere iki telefona ihtiyacınız var. Aynı operatörden iki SIM kartınız varsa da olur.





İşte Yapılması Gereken İşlemler

Apple Watch'unuzu iPhone üzerinden kurun.

Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir veya iki test araması yapın.

iPhone'u uçak moduna alın, böylece bağlantı kesilir. Veya kapatın.

Apple Watch'u kapatın.

SIM'i iPhone'dan Android telefonunuza takın ve cihazı açın.

Apple Watch'u açın.

Apple Watch'taki Bağlantı Kesildi bildiriminin kaybolmasını bekleyin.

Android ile Apple Watch Deneyimi

Bu işlemi yeni bir Apple Watch, bir iPhone ve Samsung Galaxy S7 ile denedik. Apple Watch başlangıçta bağlanmak için biraz zaman aldı ve sinyal biraz zayıftı, fakat bulunduğumuz yerden açık alana doğru çıkmaya başladığımızda daha güçlü ve hızlı sinyal alarak bağlantı işlemini kısa sürede gerçekleştirdik.

SIM kart’a tanımladığımız kayıtlı kişi listemizdeki birkaç ismi Siri’den aramasını istedik, çağrı sinyali ve konuşma kalitesi gayet iyiyidi. Ancak bunun dışında Siri ile mesaj göndermekten ve hava durumunu öğrenmekten başka bir şey yapamadık.

Sınırlamalar ve Aksaklıklar

Bağlantı kurulduktan sonra, arama yapabilmeniz ve alabilmeniz ve bazı temel işlevleri yerine getirebilmeniz için Siri'yi kullanabilmeniz gerekir. İki cihaz anladığımız kadarıyla doğrudan iletişim kurmuyor. Bunun yerine, iletişim kurmak için aynı ağı kullanıyorlar, bu yüzden bu yöntemle sadece çok temel işlevler mümkündür. Apple Watch'un daha gelişmiş işlevlerinden hiçbirini kullanamayacaksınız. Android telefonunuzdaki Saat uygulamasına erişemeyeceğinizden dolayı sadece arama yapabilir ve alabilir ve de Siri'ye bazı temel sorular sorabilirsiniz. Kişilerinizin Android telefonunuzda değil SIM'inizde kaydedildiği isimlerini kullandığınız ses komutları ise sürece arama yapabilirsiniz.