Redmi Note 9 Pro'da TWRP Recovery Yükleme ve Root İşlemi

Root işlemi TWRP recovery yükleme adımları ile başlar. Bunun için USB Hata Ayıklamayı açmanız, ADB ve Fastboot araçlarını kurmanız ve bootloader kilidini kaldırmanız gerekiyor. Hepsi aşağıda:
Gerekli Adımlar ve İndirme Dosyaları
- Buradan Android USB sürücülerini indirin (Windows/Mac)
- Buradan Redmi Note 9 Pro TWRP recovery indirin.
- Buradan ADB ve Fastboot aracını kurun.
- Geliştirici seçeneklerini açmak için Ayarlar > Hakkında > Yazılım Bilgisi > Daha Fazla yoluna gidin ve Yapı Numarası'na 7-8 kez dokunun. Ana menüye dönün ve Geliştirici Seçenekleri seçeneği belirecek. Buradan USB Hata Ayıklama'yı açın.
Redmi Note 9 Pro'ya TWRP Yükleme Adımları
Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuza TWRP Recovery yüklemek için aşağıda belirtilen talimatları izleyin:
- İlk olarak, yukarıdaki indirme bölümünden TWRP recovery'yi indirin.
- Zip dosyasının içeriğini bir klasöre çıkarın.
- ADB ve Fastboot zip dosyasını indirin ve bileşenlerini çıkarın.
- TWRP recovery zip dosyalarından ayıklanan tüm dosyaları kopyalayıp ADB ve Fastboot'u çıkardığınız klasöre yapıştırın.
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- Klavyenizdeki Shift tuşuna basarak Powershell veya komut istemini (cmd) açın.
- Powershell veya komut istemine aşağıdaki komutu girin:
- adb reboot bootloader
- Telefon Fastboot moduna önyükleme yaptıktan sonra, aşağıdaki komutu yürütün:
- fastboot flash recovery twrp.img
- Şimdi aşağıdaki komutu girin:
- fastboot reboot
- Bu kadar!
Magisk Kullanarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu Root Etmek
- Şimdi telefonunuza buradan indirdiğiniz Magisk Manager APK'sını kurmanız gerekiyor.
- APK'yi dahili belleğe yerleştirin.
- Ardından Sesi açma + Güç düğmesine birlikte basarak recovery'ye gidin.
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuzun bir yedeğini oluşturmanız önerilir.
- TWRP'de Install'u seçin ve Magisk.zip dosyasını seçin.
- Yüklemek için kaydırın ve böylece flaşlayın.
- Cihazınızı yeniden başlatın.
- İşte bu kadar!
Bu yazıda Redmi Note 9 Pro TWRP recovery yükleme ve cihazı root etme adımlarından bahsettik.
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