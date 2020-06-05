Redmi Note 9 Pro'da TWRP Recovery Yükleme ve Root İşlemi





Root işlemi TWRP recovery yükleme adımları ile başlar. Bunun için USB Hata Ayıklamayı açmanız, ADB ve Fastboot araçlarını kurmanız ve bootloader kilidini kaldırmanız gerekiyor. Hepsi aşağıda:

Gerekli Adımlar ve İndirme Dosyaları

Redmi Note 9 Pro'ya TWRP Yükleme Adımları

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuza TWRP Recovery yüklemek için aşağıda belirtilen talimatları izleyin:

İlk olarak, yukarıdaki indirme bölümünden TWRP recovery'yi indirin.

Zip dosyasının içeriğini bir klasöre çıkarın.

ADB ve Fastboot zip dosyasını indirin ve bileşenlerini çıkarın.

TWRP recovery zip dosyalarından ayıklanan tüm dosyaları kopyalayıp ADB ve Fastboot'u çıkardığınız klasöre yapıştırın.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.

Klavyenizdeki Shift tuşuna basarak Powershell veya komut istemini (cmd) açın.

Powershell veya komut istemine aşağıdaki komutu girin: adb reboot bootloader

Telefon Fastboot moduna önyükleme yaptıktan sonra, aşağıdaki komutu yürütün: fastboot flash recovery twrp.img

Şimdi aşağıdaki komutu girin: fastboot reboot

Bu kadar!

Magisk Kullanarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu Root Etmek

Şimdi telefonunuza buradan indirdiğiniz Magisk Manager APK'sını kurmanız gerekiyor.

APK'yi dahili belleğe yerleştirin.

Ardından Sesi açma + Güç düğmesine birlikte basarak recovery'ye gidin.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuzun bir yedeğini oluşturmanız önerilir.

TWRP'de Install'u seçin ve Magisk.zip dosyasını seçin.

Yüklemek için kaydırın ve böylece flaşlayın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

İşte bu kadar!

Bu yazıda Redmi Note 9 Pro TWRP recovery yükleme ve cihazı root etme adımlarından bahsettik.





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