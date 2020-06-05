Redmi Note 9 Pro'da TWRP Recovery Yükleme ve Root İşlemi


Redmi Note 9 Pro'da TWRP Recovery Yükleme ve Root İşlemi

Root işlemi TWRP recovery yükleme adımları ile başlar. Bunun için USB Hata Ayıklamayı açmanız, ADB ve Fastboot araçlarını kurmanız ve bootloader kilidini kaldırmanız gerekiyor. Hepsi aşağıda:

Gerekli Adımlar ve İndirme Dosyaları

Redmi Note 9 Pro'ya TWRP Yükleme Adımları

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuza TWRP Recovery yüklemek için aşağıda belirtilen talimatları izleyin:

  • İlk olarak, yukarıdaki indirme bölümünden TWRP recovery'yi indirin.
  • Zip dosyasının içeriğini bir klasöre çıkarın.
  • ADB ve Fastboot zip dosyasını indirin ve bileşenlerini çıkarın.
  • TWRP recovery zip dosyalarından ayıklanan tüm dosyaları kopyalayıp ADB ve Fastboot'u çıkardığınız klasöre yapıştırın.
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
  • Klavyenizdeki Shift tuşuna basarak Powershell veya komut istemini (cmd) açın.
  • Powershell veya komut istemine aşağıdaki komutu girin:
    • adb reboot bootloader
  • Telefon Fastboot moduna önyükleme yaptıktan sonra, aşağıdaki komutu yürütün:
    • fastboot flash recovery twrp.img
  • Şimdi aşağıdaki komutu girin:
    • fastboot reboot
  • Bu kadar!

Magisk Kullanarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu Root Etmek

Bu yazıda Redmi Note 9 Pro TWRP recovery yükleme ve cihazı root etme adımlarından bahsettik.


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