



Pek çok Xiaomi cihaz kullanıcısı tarafından bilinmeyen oldukça şık bir Video Toolbox özelliği bulunuyor. Şimdiye kadar çoğu cihazda sistem uygulamaları arasında gizleniyordu ve bu nedenle erişmek için bazı ekstra geçici çözümler gerektirdi. Ama Mi 10/10 Pro ile firma bunu genel kullanıcılara görünür kılmaya karar verdi ve bu hareketi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu video araç kutusu sadece görsel arayüzü iyileştirmek için değil aynı zamanda stereo hoparlör efektini iyileştirilmesi ile ilgili bazı önemli özelliklere de sahip. Adımlar aşağıda açıklanmıştır.

Xiaomi Mi 10, 10 Pro'da Hoparlör Sesini Güçlendirmek

Mi 10 veya Mi 10 Pro cihazlarınızda Ayarlar'a gidin.

Şimdi Özel İşlevler/Special Features bölümüne gidin.

Video Toolbox/Video Araç Kutusu seçeneğini bulun ve açın.

Bunun içinde Video Uygulamalarını Yönet/Manage Video Apps bölümünü göreceksiniz.

Genellikle video akışı ve ses dinlemek için kullandığınız tüm ses ve video uygulamalarını seçin. Bunlar Spotify, YouTube veya hatta varsayılan Galeri uygulaması bile olabilir.

Seçimi yaptıktan sonra, tercih edilen uygulamayı başlatın ve ekranınızın sol veya sağ kenarında küçük bir şeffaf çubuk görmelisiniz. Bunun yalnızca yukarıda belirttiğiniz uygulamalarda görüneceğini unutmayın.

Bu çubuğu sağa kaydırdığınızda (veya tam tersi), Video Araç Kutusu seçeneği görünecektir.

Oradan Ses ve Video filtresi seçeneğini seçin ve ihtiyacınıza göre özelleştirin.

Sonuç

Böylece, Mi 10 veya Mi 10 Pro cihazlarınızdaki stereo hoparlörün gücünü ve ses seviyesini nasıl artıracağınızı öğrendiniz. Diğer cihazlarda hoparlörün sesini güçlendirmek için Dolby Digital gibi üçüncü taraf modları kullanmak gerekirken, Xiaomi bu özelliği cihazın kendisine dahil etti.





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