



Huawei Mate Xs yüksek fiyatına rağmen fütüristik tasarımı ve sağlam özellikleriyle cihazı kullananlara memnuniyet veriyor. Bazı insanlar bu cihazın dışa katlanan ekran yapısını Samsung Galaxy Fold'a tercih ediyorlar. Zira Fold'un tasarımı daha güvenli olsa da pratik olması için ikinci bir küçük ekran daha gerektiriyor.

Xiaomi'den Huawei Mate Xs Benzeri Katlanabilir Telefon

Çin devi Xiaomi, 5 Ocak 2020'de kendi katlanan ekranlı telefonu için bir tasarım patenti başvurusunda bulunmuş. Patent LetsGoDigital sayesinde yeni keşfedildi. Redmi ve Poco'nun arkasındaki şirketin fütüristik tasarımlı bir akıllı telefon planladığını görebiliyoruz.

Ekranı soldan açılan ve akıllı telefonun küçük, kare bir tablete dönüştüğü bu tasarım, şirketin 2019'da sunduğu çift katlanabilir prototipten çok farklı. Kısacası Xiaomi kendi katlanabilir cihazını yapmak üzere.

Yeni patentte cihazın kenarlarından birinde dört kamera, bir flaş ve bir gizemli düğme (muhtemelen menteşe tuşu) bulunuyor ve Mate Xs benzeri daha kalın bir bölümü var. Mate Xs'e benzer şekilde ekran kilidini açmaya yarayan ve böylece telefonu tablete dönüştüren bir düğme var.





Aynı kalın kısmın yan tarafında ses seviyesi düğmeleri ve bir güç tuşu görüyoruz, alt kısmında standart bir USB Type-C bağlantı noktası var. Bir kulaklık jakı umduğumuz üst tarafında bir şey olup olmadığını göremesek de, muhtemelen hiçbir şey bulunmuyor.

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunu bu yıl sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. Ve Xiaomi'nin fiyatları rekabetçi şekilde aşağı çekebildiği düşünüldüğünde 2020'nin en uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonu olacağına şüphe yok.

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