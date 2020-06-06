Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'ları


Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'ları

Bu bölümde Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'larından bahsediyoruz. Pokemon'un tipinden, zayıflıklarından ve güçlü yanlarından da bahsettik.

Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'ları

Registeel

Tip: Steel
Tavsiye edilen hareketler: Lock On (Fast), Flash Cannon (Charged)
Zayıflıklar: Fighting, Ground, Fire

İnsanlar Greta League'da bu Pokemon'un bir hayranılar ve Ultra League'de de oldukça iyi performans gösteriyor. 2449'luk maksimum CP'si bu bakımdan büyük önem taşıyor.

Giratina

Tip: Ghost / Dragon
Tavsiye edilen hareketler: Shadow Claw (Fast), Dragon Claw / Shadow Sneak (Altered, Charged) veya Ominous Wind / Shadow Ball (Origin, Charged)
Zayıflıklar: Dark, Dragon, Ghost, Ice, Fairy

İki şekli yaani Origin ve Altered vardır, peki hangisini tercih etmelisiniz? Her ikisi de eşit bir seçenek. Bazılarınız ikincisini seçebilir, ancak her ikisi de Dragon / Ghost tipi olduğu için herhangi birini seçebilirsiniz.

Armored Mewtwo

Tip: Psychic
Zayıflıklar: Bug, Dark, Ghost

Normal Mewtwo'yu da kullanmış olabilirsiniz, ancak o burada pek işe yaramıyor. Bu nedenle Armored Mewtwo tavsiye ediyoruz.

Swampert

Tip: Water / Ground
Tavsiye edilen hareketler: Mud Shot (fast), Hydro Cannon (Community Day özel) and Earthquake (Charged)
Zayıflıklar: Grass

Bu kadar popüler olmasının nedeni Mud Shot'dur.

Snorlax

Tip: Normal
Tavsiye edilen hareketler: Lick (fast), Superpower veya Earthquake veya Outrage (Charged)
Zayıflıklar: Fighting

Çok özel saldırı gücü veya savunma yetenekleri olmamasına rağmen büyük boyutu nedeniyle, savunma iyi iş çıkarıyor.

Togekiss

Tip: Fairy / Flying
Tavsiye edilen hareketler: Charm (fast), Ancient Power ve Flamethrower (charged)
Zayıflıklar: Poison, Steel, Rock, Ice, Electric


Charm hızlı saldırısı sayesinde Giratina ile oldukça verimli bir şekilde başa çıkabiliyor.

Charizard

Tip: Fire / Flying
Tavsiye edilen hareketler: Fire Spin (fast), Blast Burn (Community Day özel) veya Overheat (charged)
Zayıflıklar: Rock, Electric, Water

Dünyanın en sevilen Pokemonlarından biri olan Charmander Fire Spin'i ile beğenilir.

Alolan Muk

Tip: Poison / Dark
Tavsiye edilen hareketler: Poison Jab (fast), Dark Pulse and Acid Spray veya Sludge Wave (charged)
Zayıflıklar: Ground

Onu en iyi Ultra League Pokemon listesine eklememizin nedenlerinden biri, Dark Pulse şarj hareketinden kaynaklanıyor.

Gyarados

Tip: Water / Flying
Tavsiye edilen hareketler: Dragon Breath (fast), Crunch veya Outrage veya Hydro Pump (charged)
Zayıflıklar: Electric, Rock

Elektrik Pokemon'larının hareketlerini bulmak nadir olduğu için Gyarados kullanmak bunların toplanmasında faydalı olacaktır.

Venusaur

Tip: Grass
Zayıflıklar: Fire, Flying, Ice, Psychic

Bu çim türü Pokemon'un birkaç zayıflığı olmasına rağmen (Fire ve Psychic) Swampert'e karşı kolayca kullanabilirsiniz.

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