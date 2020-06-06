Bu bölümde Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'larından bahsediyoruz. Pokemon'un tipinden, zayıflıklarından ve güçlü yanlarından da bahsettik.
Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'ları
Registeel
Tip: Steel
Tavsiye edilen hareketler: Lock On (Fast), Flash Cannon (Charged)
Zayıflıklar: Fighting, Ground, Fire
İnsanlar Greta League'da bu Pokemon'un bir hayranılar ve Ultra League'de de oldukça iyi performans gösteriyor. 2449'luk maksimum CP'si bu bakımdan büyük önem taşıyor.
Giratina
Tip: Ghost / Dragon
Tavsiye edilen hareketler: Shadow Claw (Fast), Dragon Claw / Shadow Sneak (Altered, Charged) veya Ominous Wind / Shadow Ball (Origin, Charged)
Zayıflıklar: Dark, Dragon, Ghost, Ice, Fairy
İki şekli yaani Origin ve Altered vardır, peki hangisini tercih etmelisiniz? Her ikisi de eşit bir seçenek. Bazılarınız ikincisini seçebilir, ancak her ikisi de Dragon / Ghost tipi olduğu için herhangi birini seçebilirsiniz.
Armored Mewtwo
Tip: Psychic
Zayıflıklar: Bug, Dark, Ghost
Normal Mewtwo'yu da kullanmış olabilirsiniz, ancak o burada pek işe yaramıyor. Bu nedenle Armored Mewtwo tavsiye ediyoruz.
Swampert
Tip: Water / Ground
Tavsiye edilen hareketler: Mud Shot (fast), Hydro Cannon (Community Day özel) and Earthquake (Charged)
Zayıflıklar: Grass
Bu kadar popüler olmasının nedeni Mud Shot'dur.
Snorlax
Tip: Normal
Tavsiye edilen hareketler: Lick (fast), Superpower veya Earthquake veya Outrage (Charged)
Zayıflıklar: Fighting
Çok özel saldırı gücü veya savunma yetenekleri olmamasına rağmen büyük boyutu nedeniyle, savunma iyi iş çıkarıyor.
Togekiss
Tip: Fairy / Flying
Tavsiye edilen hareketler: Charm (fast), Ancient Power ve Flamethrower (charged)
Zayıflıklar: Poison, Steel, Rock, Ice, Electric
Charm hızlı saldırısı sayesinde Giratina ile oldukça verimli bir şekilde başa çıkabiliyor.
Charizard
Tip: Fire / Flying
Tavsiye edilen hareketler: Fire Spin (fast), Blast Burn (Community Day özel) veya Overheat (charged)
Zayıflıklar: Rock, Electric, Water
Dünyanın en sevilen Pokemonlarından biri olan Charmander Fire Spin'i ile beğenilir.
Alolan Muk
Tip: Poison / Dark
Tavsiye edilen hareketler: Poison Jab (fast), Dark Pulse and Acid Spray veya Sludge Wave (charged)
Zayıflıklar: Ground
Onu en iyi Ultra League Pokemon listesine eklememizin nedenlerinden biri, Dark Pulse şarj hareketinden kaynaklanıyor.
Gyarados
Tip: Water / Flying
Tavsiye edilen hareketler: Dragon Breath (fast), Crunch veya Outrage veya Hydro Pump (charged)
Zayıflıklar: Electric, Rock
Elektrik Pokemon'larının hareketlerini bulmak nadir olduğu için Gyarados kullanmak bunların toplanmasında faydalı olacaktır.
Venusaur
Tip: Grass
Zayıflıklar: Fire, Flying, Ice, Psychic
Bu çim türü Pokemon'un birkaç zayıflığı olmasına rağmen (Fire ve Psychic) Swampert'e karşı kolayca kullanabilirsiniz.
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