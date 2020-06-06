



Bu bölümde Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'larından bahsediyoruz. Pokemon'un tipinden, zayıflıklarından ve güçlü yanlarından da bahsettik.

Pokemon GO'da En İyi Ultra League Pokemon'ları

Registeel

Tip: Steel

Tavsiye edilen hareketler: Lock On (Fast), Flash Cannon (Charged)

Zayıflıklar: Fighting, Ground, Fire

İnsanlar Greta League'da bu Pokemon'un bir hayranılar ve Ultra League'de de oldukça iyi performans gösteriyor. 2449'luk maksimum CP'si bu bakımdan büyük önem taşıyor.

Giratina

Tip: Ghost / Dragon

Tavsiye edilen hareketler: Shadow Claw (Fast), Dragon Claw / Shadow Sneak (Altered, Charged) veya Ominous Wind / Shadow Ball (Origin, Charged)

Zayıflıklar: Dark, Dragon, Ghost, Ice, Fairy

İki şekli yaani Origin ve Altered vardır, peki hangisini tercih etmelisiniz? Her ikisi de eşit bir seçenek. Bazılarınız ikincisini seçebilir, ancak her ikisi de Dragon / Ghost tipi olduğu için herhangi birini seçebilirsiniz.

Armored Mewtwo

Tip: Psychic

Zayıflıklar: Bug, Dark, Ghost

Normal Mewtwo'yu da kullanmış olabilirsiniz, ancak o burada pek işe yaramıyor. Bu nedenle Armored Mewtwo tavsiye ediyoruz.

Swampert

Tip: Water / Ground

Tavsiye edilen hareketler: Mud Shot (fast), Hydro Cannon (Community Day özel) and Earthquake (Charged)

Zayıflıklar: Grass

Bu kadar popüler olmasının nedeni Mud Shot'dur.

Snorlax

Tip: Normal

Tavsiye edilen hareketler: Lick (fast), Superpower veya Earthquake veya Outrage (Charged)

Zayıflıklar: Fighting

Çok özel saldırı gücü veya savunma yetenekleri olmamasına rağmen büyük boyutu nedeniyle, savunma iyi iş çıkarıyor.

Togekiss

Tip: Fairy / Flying

Tavsiye edilen hareketler: Charm (fast), Ancient Power ve Flamethrower (charged)

Zayıflıklar: Poison, Steel, Rock, Ice, Electric





Charm hızlı saldırısı sayesinde Giratina ile oldukça verimli bir şekilde başa çıkabiliyor.

Charizard

Tip: Fire / Flying

Tavsiye edilen hareketler: Fire Spin (fast), Blast Burn (Community Day özel) veya Overheat (charged)

Zayıflıklar: Rock, Electric, Water

Dünyanın en sevilen Pokemonlarından biri olan Charmander Fire Spin'i ile beğenilir.

Alolan Muk

Tip: Poison / Dark

Tavsiye edilen hareketler: Poison Jab (fast), Dark Pulse and Acid Spray veya Sludge Wave (charged)

Zayıflıklar: Ground

Onu en iyi Ultra League Pokemon listesine eklememizin nedenlerinden biri, Dark Pulse şarj hareketinden kaynaklanıyor.

Gyarados

Tip: Water / Flying

Tavsiye edilen hareketler: Dragon Breath (fast), Crunch veya Outrage veya Hydro Pump (charged)

Zayıflıklar: Electric, Rock

Elektrik Pokemon'larının hareketlerini bulmak nadir olduğu için Gyarados kullanmak bunların toplanmasında faydalı olacaktır.

Venusaur

Tip: Grass

Zayıflıklar: Fire, Flying, Ice, Psychic

Bu çim türü Pokemon'un birkaç zayıflığı olmasına rağmen (Fire ve Psychic) Swampert'e karşı kolayca kullanabilirsiniz.

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