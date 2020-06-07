



OPPO dün Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Enco W51, Oppo band ve yeni Reno 4 serisini duyurdu. OPPO bu etkinliğinde birde kendi geliştirmiş olduğu işletim sistemi ColorOS 7.2 sürümünüde tanıttı. Bu yeni sürüm Videolar için Süper gece modu, Film modu, Süper güç tasarrufu, AI geliştirmeleri ve Oppo Camera SDK'sı gibi birçok yeni özelliği barındırmakta.

ColorOS 7.2 Duyuruldu

Videolar için Süper Gece Modu

OPPO uzun bir zamandır yeni bir gece modu üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Adından da anlaşılacağı gibi Oppo, düşük ışıkta daha kaliteli videolar kaydetmek için 'Moonlight Night Scene Video' adlı yeni bir algoritma geliştirdi. OPPO bu yeni algoritma sayesinde videoların parlaklığını %74 ve netliğini %34 oranında arttırdığını iddia ediyor.

Film Modu

Burada kısa bir hatırlatma yapalım. Xiaomi markası kısa bir süre önce MIUI 11 işletim sistemiyle Vlog modunu tanıtmıştı. Oppo'da benzer şekilde videoları 21:9 en boy oranında kaydedebilen yeni bir film modunu tanıttı. Kullanıcılar 10 film filtresi, çeşitli şablonlar arasından seçim yapabilir ve pozlama, deklanşör hızı gibi parametreleri ayarlayabiliyor. Bu özellik, Oppo kullanıcıların da bildiği Soloop video düzenleyicisine entegre edilmiş durumda.

Süper Güç Tasarrufu Modu

Akıllı telefonlar günlük hayatımızda önemli bir yer edindiler. Artık saatlerce film izliyor, sosyal medyada geziyor yada oyun oynayabiliyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde akıllı telefonlarda önemli oranda ekran sürelerini arttırmış durumdalar. Fakat bazen ummadığımız tablolarla karşılaşabiliyoruz. Oppo geliştirmiş olduğu yeni Süper güç tasarrufu moduyla beraber pilin son yüzdelik (%20-%10 gibi) kısımlarını çok verimli bir şekilde kullanılabileceğini vaad ediyor. Firma özellikle Çin bölgesinde yoğun bir şekilde kullanılan WeChat mesajlaşma uygulamasını 1.5 saat yanlızca %5 pil oranıyla kullanılabileceğini söylüyor.

AI Geliştirmeleri

Çoğumuz akıllı telefonlarda sıkça kullandığımız uygulamaların hızlıca çalışmasını bekleriz. Mesela sosyal medyada acilen paylaşmamız gereken bir fotoğraf yada video var. Uygulamanın geç açılmasını istemeyiz. OPPO geliştirmiş olduğu yeni AI ile beraber kullanıcıların günlük kullanım alışkanlıklarını ve eğilimlerini analiz ederek uygulama başlatma hızını önemli ölçüde arttırdığını vaad ediyor.





Eski Fotoğraflar için AI Onarımı

Birçoğumuzun eski, kötü kalitede fotoğrafları vardır. Bunları düzenleme ihtiyacı duyarız. Oppo AI onarımı adında duyurduğu özelliği sayesinde bu eski fotoğraflarınızı hızlı bir şekilde onarmanıza yardımcı olacak. Böylece daha parazitsiz ve net fotoğrafları ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan sahip olabileceksiniz.

Oppo Kamera SDK'sı

Google I/O 2019 etkinliğinde üçüncü parti kamera uygulamarının cihazın stok kamera uygulamasının özelliklerine erişmesine izin vermek için CameraX API'sını duyurmuştu. Oppo bu projeye katılan ilk firma oldu. Bu sayede artık üçüncü parti kamera uygulamalarında(Gcam gibi) ultra geniş açılı kamera ve video sabitleme işlevine erişimine izin veriliyor.

ColorOS 7.2

ColorOS 7.2 sürümü şimdilik sadece Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerine önyüklü olarak gelmekte. ColorOS 7.2 sürümünün diğer modeller için hangi tarihte yayınlanacağı henüz netleşmedi.

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