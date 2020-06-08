



Öncelikle Messenger odanızı oluşturmanız gerekiyor, bu işlemi kolayca Facebook uygulamasından veya Messenger uygulamasından yapabilirsiniz.

Facebook'ta Messenger Odaları ve Video Konferans Oluşturma

Messenger uygulamasından bir oda oluşturmak istiyorsanız izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

1-iPhone veya iPad'inizden Facebook Messenger uygulamasını açın.

2-Uygulamanın altındaki kişiler simgesine dokunun

3-Sayfanın üst kısmındaki "Oda Oluştur" kısmına dokunun.

Daha önce Facebook üzerinden video konferans özelliğini kullanmadıysanız, yapmanız ve takip etmeniz gereken bir kaç eylem daha var, Facebook sizden kamera ve mikrofonunuzu kullanıma izin vermenizi isteyecek bu talebi onayladıktan sonra, uygulama sizi oluşturduğunuz yeni odanıza yönlendirecek bu işlemin sonunda artık insanları odanıza davet etmek için hazır olacaksınız.

Messenger Odanıza Başkalarını Davet Edin

Oluşturduğunuz yeni Messenger odanız hazır ve artık içeride tek başınıza sıkılmamak için arkadaşlarınızı davet etmenin zamanı geldi. Ekranın altında büyük bir "Paylaşım Bağlantısı" düğmesi bulunur ve buna dokunduğunuz anda iOS / iPadOS paylaşım sayfası görünür. Sonraki adımda oluşan bağlantı adresinizi kopyalayın ve davet etmek istediğiniz insanlar ile paylaşın. Ekranın sol üst köşesinde bulunan aşağı yönlü ok simgesine dokunarak uygulamaya geri dönebilirsiniz. Bu eylem sırasında odanız “askıya alınır” ve davet etmek istediğiniz arkadaşlarınızı bulmanıza imkan sağlar. Daha öncesinde kopyaladığınız bağlantı adresinizi davet etmek istediğiniz kişilerin sohbet kısmına yapıştırın ve ardından odaya geri dönmek için ekranın üst kısmındaki kırmızı çubuğa dokunun.

Gelen Çağrıları Kilitlemek

Messenger Rooms gibi eklenti halinde sunulan uygulamaların kullanım esnasında yaşattığı genel sorun, davet etmek istediğiniz insanların ek uygulamanın ait olduğu ana sağlayıcı yanı Facebook'un kullanıcısı olması zorunluluğunu şart koşması. Bu durum aynı zaman da odanıza dahil olmak isteyen insanların arkadaşınız olmasa da sohbete dahil olma ihtimalinin olması. Teorik olarak, Facebook durumunuzu yayınlayabilir, oda bağlantınızı paylaşabilir ve herkesin katılması için bildirim gönderebilirler.





Neyse ki, Messenger Odalarının güvenliğini sağlamak için tek seçeneğiniz bu değil. Facebook, doğrudan Messenger Odaları ekranından kimlerin katılabileceğini seçmenizi mümkün kılıyor.

Bağlantıyı paylaş sekmesinin hemen üzerinde, "Kimler Katılabilir" adlı bir bölüm mevcut. Bu sekmeye dokunduktan sonra iki seçenek göreceksiniz; Bu seçenekler, Bağlantı adresine sahip olan kişiler ve yalnızca Facebook'taki kişiler olarak sunulur. Hangi seçeneği tercih edeceğinize karar verin ve partinin tadını çıkarın.

Ek Özellikler

Açtığınız oda içerisinde sohbete başlamadan önce kameranızı açmak istemiyorsanız, bunu oda içerisinden ayarlayabilirsiniz. Sağ üst köşede video kamera simgesine dokunduğunuzda kamera kapanacaktır. Bunun yanında ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görüşmeyi sonlandırmak için, sağ üst köşedeki video simgesinin yanındaki X simgesine dokunarak sohbeti sonlandırabilirsiniz. Odanın sahibi sizseniz direk odayı kapatarak işlemi sonlandırabilirsiniz ve bu sayede odanızı tamamen kapatabilirsiniz. Başka bir konferans görüşmeye başlamak istiyorsanız aynı işlemleri tekrar yapmanız gerekecek.