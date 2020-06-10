Facebook Messenger Odaları İçin En İyi 13 İpucu





Hali hazırda piyasada bulunan toplu video konferans uygulamalarından memnun kalmadıysanız hemen kendinizi karamsarlığa itmeyin, şimdi karşımıza bir tane daha çıktı: "Facebook Messenger". Peki facebook üzerinden ulaşabileceğiniz bu eklentiyi en efektif nasıl kullanırsınız? Sizin için 13 madde ile sıraladık, hadi bunlara göz atalım.

1- BİR ODA NASIL OLUŞTURULUR VE PAYLAŞILIR?

Messenger uygulamasından bir oda oluşturmak için uygulamayı başlatın. En alttaki Kişiler sekmesine dokunun.

En üstte Oda Oluştur seçeneğini göreceksiniz. Üzerine dokunun. Bir oda oluşturulacak. Başkalarıyla paylaşmak için Paylaş bağlantısına dokunun. Bağlantıyı kopyalayın ve herhangi bir uygulama aracılığıyla arkadaşlarınıza gönderin veya bağlantıyı göndermek istediğiniz uygulama içi paylaşım menüsünden uygulamayı seçin.

Messenger web'de sohbet listesinin en üstündeki oda simgesini dokunun.

Karşınıza gelecek olan yeni ekrandan "Katıl" kısmına dokunun

Odayı başkalarıyla paylaşmak için, alttaki arama katılımcılarını görüntüle sekmesine dokunun.

Ardından Kişileri davet et altındaki mevcut bağlantıyı kopyalayın. Bağlantıyı arkadaşlarınıza göndererek odaya katılabilmelerini sağlayın.

2- ODA GİZLİLİĞİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Bir oda oluşturduğunuzda, bağlantıya sahip olan (Facebook hesabı olan veya olmayan) herkes varsayılan olarak odaya katılabilir. Odayı yalnızca Facebook hesabı olan kişilerle sınırlamak isterseniz, oda bağlantısını paylaşmadan önce gizliliğini değiştirebilirsiniz.

Messenger mobil uygulamalarında bunu yapmak için, oda paylaşımı ekranındaki Kimler Katılabilir seçeneğinin yanındaki Düzenle seçeneğine dokunun. Yalnızca Facebook'taki kişiler'i seçin.

NOT: Bu ayar şu an için Messenger odalarının web sürümünde bulunmamaktadır.

3- KAMERAYI KAPATMA ÖZELLİĞİ

Bir odaya katılmadan önce veya bir odaya girdikten sonra kameranızı devre dışı bırakabilirsiniz. Mobil cihazlarda bir odaya katılmadan önce kamerayı devre dışı bırakmak için ekranının üst kısmındaki kamera simgesine dokunun.

Hali hazırda odada iseniz kamerayı devre dışı bırakmak için oda ekranında yukarı kaydırın, ardından kamerayı kapatmak için 'Kamera Açık' sekmesine dokunun.

Görüşmeyi eğer herhangi bir web sayfası üzerinden yapıyorsanız, odanızın alt taraftaki araç çubuğunda kamera simgesini bulacaksınız. Kapatmak için üzerine tıklayın.

4- KAMERA DEĞİŞTİRME

Hiç Facebook uygulaması içinde anlık hikayelerinizi paylaşma özelliğini kullandıysanız, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için ekrana iki kez dokunabileceğinizi biliyorsunuzdur. Aynı özellik odalarda da çalışır. Eğer olmaz ise, oda ekranının altında kamerayı değiştirmek için özel bir simge bulacaksınız.

5- SESİNİZİ KAPATMA

Bazen, yalnızca başkalarını dinlemek veya sesinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için, mobil uygulamalarda oda ekranının altındaki sessiz simgesine dokunun.

Masaüstü veya Dizüstü kullanıcısı iseniz, sessiz araç simgesini alt araç çubuğunda bulabilirsiniz. Maalesef şu anda Zoom ve Microsoft Teams'te olduğu gibi sohbet içerisinde ki tüm katılımcıları susturamazsınız.





6- EFEKT VE FİLTRELER KULLANIN

Videolarınıza heyecan katmak ve ilginçleştirmek için yerel AR efektleri, filtreler ekleyebilir ve hatta odanızda eğlenceli aktiviteler başlatabilirsiniz.Bunu yapmak için video ön izleme ekranınızdaki Efektler simgesine dokunun. Altta bir grup efekt açılacaktır. Beğendiğinizi seçin ve kullanmaya başlayın.Seçtiğiniz efekti kaldırmak veya değiştirmek için sol üst köşede bulunan ilk simgeye tıklayın.

7- KAMERA AÇINIZI DEĞİŞTİRİN (YALNIZCA BİLGİSAYAR)

Bilgisayarınızda birden fazla kamera varsa, Messenger odaları için varsayılan kamerayı değiştirebilirsiniz. Snap Kamera'yı kullanarak Messenger videonuza yüz filtreleri ve efektler eklemek mümkün. Yapmanız gereken tek şey Snap Kamera'ya geçmek. Aynı yöntem Messenger için de geçerlidir.Kamerayı değiştirmek için, bir Messenger odasının üst kısmındaki Ayarlar simgesini seçin.

Ardından açılacak olan kamera seçenekleri kısmından istediğiniz kamerayı seçin. Benzer şekilde, mikrofonunuzu da değiştirebilirsiniz. Ardından kaydet'i seçin.

8- HOPARLÖRÜ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Uygulamayı başlattığınız anda varsayılan ayarlarda kayıtlı olduğu şekilde ses çıkışı telefonunuzun hoparlör kısmından olacak, eğer gerek görürseniz ses çıkışını kulaklığınıza aktarabilirsiniz. Bunun için, oda ekranını yukarı kaydırın ve hoparlör düğmesine dokunun.

9- EKRAN PAYLAŞIMI

Herhangi bir video konferans hizmetinin önemli özelliklerinden biri ekran paylaşımıdır. Facebook için bu uygulama en başından beri mevcut. Mobil uygulamalarda ekranınızı diğerleriyle paylaşmak için oda ekranında yukarı kaydırın ve Ekranı Paylaş sekmesinin üzerine dokunun. Paylaşımı durdurmak için video ön izleme ekranınızda Durdur üzerine dokunun.

Bilgisayar kullanıcısı iseniz bulunduğunuz odanın altındaki ekran paylaşımı simgesine tıklayın. Tüm ekranınızı, veya bir pencereyi paylaşabilirsiniz.

10- ODA KİLİTLEME VE AÇMA

Eğer bulunduğunuz oda size ait ise, odanızı kilitleyebilirsiniz, böylece bağlantısına sahip olsalar bile başka hiç kimse ona katılamaz, sadece o an odanın içindekiler katılımcı olarak devam ederler. Odanızı bir bilgisayarda kilitlemek için alt taraftaki katılımcıları görüntüle simgesine tıklayın. Odayı kilitle seçeneğinin yanındaki düğmeyi etkinleştirin.

11- ODA KATILIMCILARINI KONTROL EDİN VE ÇIKARIN

İster oda sahibi olun ister normal üye olun, bir odadaki diğer tüm katılımcıların adını görüntüleyebilirsiniz. Mobil uygulamalarda bunu yapmak için, bir odada hızlıca kaydırın ve mevcut seçeneğe bağlı olarak Üyeleri Gör veya Odayı Yönet'e dokunun. Oda sahibi iseniz, katılımcıların adının yanında Kaldır seçeneğini görürsünüz. Kaldırmak için üzerine dokunun.

12- ODADAN AYRILMAK

Katılımcıysanız odadan çıkmak için videoyla sohbet seçeneğine dokunun ve sonlandırmak için kırmızı renkli kapama seçeneğine dokunun. Bir odadan çıktığınızda artık odadaki diğer katılımcıları görüntüleyemeyeceğinizi veya duyamayacağınızı unutmayın. Ancak, odanın bağlantısına dokunarak odaya tekrar katılabilirsiniz (kilidi açıksa).

13- ODAYI KALICI OLARAK KAPATMAK

Odanın bağlantısını geçersiz kılmak için odayı kalıcı olarak silmeniz gerek. Sadece bir oda kurucusu odayı kapatabilir. Katılımcıların bulunduğu bir odayı silmek için mobil cihazınızda odanızı yukarı kaydırın ve Üyeleri Gör'e (veya Odayı Yönet'e) dokunun ve seçeneklerden odayı sonlandırın. Odanızda aktif kimse yoksa, oda ekranının üst kısmındaki çarpı simgesine dokunun. Ardından Odayı Sonlandır düğmesine basın.