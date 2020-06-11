



OPPO bu yıl tanıtmış olduğu amiral gemisi modelleri için yeni bir güncelleme hazırlığında. Son zamanlarda güncelleme konusunda adından sıkça bahsettiren OPPO bu kez daha yeni yayınlanan Android 11 sürümünün betası için hazırlıklara başlamış durumda. Henüz Google tarafından Android 11 güncellemesinin stabil bir sürümü yayınlanmamış olmasına rağmen firmalar arası rekabetten olsa gerek OPPO hemen güncelleme hazırlığına başlamış durumda.

Oppo Find X2 Serisi için Android 11 Geliyor

Oppo bugün sosyal medya hesaplarında tamda bu konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan bu duyuruya göre OPPO Find X2 serisi için henüz betası yeni yayınlanmış olan Android 11 için Oppo tarafından bir beta sürümü hazırlanmakta. Güncelleme ile ilgili henüz net bir detay yok. Fakat yakın bir tarihte Find X2 serisi için Android 11 betası yayınlanması beklenmekte.