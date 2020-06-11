



Xiaomi geçtiğimiz günlerde MIUI 12 lansmanı yapmıştı. Bu lansmanda güncellemenin telefonlara hangi tarihte geleceğini duyurmuştu. Bazı modeller güncellemeye biraz erken kavuştu bazıları ise tam duyurulan tarihte güncellemeyi almaya başladı. Bugün Xiaomi 10 ve 10 PRO modelleri için Çin bölgesinde Stabil MIUI 12 güncellemesi yayınlandı.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Modelleri İçin Stabil MIUI 12 Güncellemesi Yayınlandı

MIUI V12.0.1.0.QJBCNXM derleme numarasıyla Mi 10, MIUI V12.0.1.0.QJACNXM derleme numarasıyla da Mi 10 Pro modeli için başlayan bu güncelleme birçok yeniliği beraberinde getirmekte.





Öncelikle sistem arayüzü tamamen yenileniyor. Bildirim çubuğu baştan aşağı değiştirilmiş. Yenilenen sistem animasyonları ise Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemine bambaşka bir hava katıyor. Güncellem şimdilik Çin bölgesi için yayınlandı. Fakat Global bölgeler için dağıtılmaya başlanması çokta uzun sürmeyecektir.