7 inç Ekran, 6000 mAh Pilli Uygun Fiyatlı Techno Spark Power 2





Geçen ay Tecno Spark 5 bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya sürüldü ve bugün şirket Tecno Spark Power 2 adlı yeni bir telefonu Spark serisine ekledi.

Tecno Spark Power 2, Helio P22 SoC tarafından desteklenmektedir, Android 10 tabanlı HiOS 6.1'i çalıştırır ve 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahiptir. Ayrıca 256 GB'a kadar depolama genişletmesi sağlayan özel bir microSD kart yuvası ile birlikte gelir.

Spark Power 2, 16MP selfie kamera için ayrılmış bir çentikle gelen 1640×720 piksel çözünürlüklü 7 inç 20.5:9 ekrana sahip. Arkada, sol üst köşede dikey olarak hizalanmış bir dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. 16MP ana, 5MP süper geniş (115 ° FOV) ve 2MP makro birimlerden oluşan modülde dördüncü olarak da bokeh efektine yardımcı olan AI Lens var.

Tecno Spark Power 2, 7 inç ekran, dörtlü arka kameralar ve 6.000 mAh pil ile geliyor

Akıllı telefonun arkasında kamera deklanşörü düğmesi, alarmları kapatma, çağrı alma ve kaydetme gibi diğer işlevleri gerçekleştirmenizi sağlayan bir parmak izi okuyucusu var.

Tecno Spark Power 2'nin diğer önemli özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık girişi, stereo ses için Dirac destekli çift hoparlör ve Google Asistan'ı çağırmak için özel bir Smart Switch yer alıyor.

Tecno Spark Power 2, 18 W'a kadar şarj hızı sunan bir microUSB portuna sahip. 6.000 mAh pili var. 9,999 INR (130 $ / 115 €) fiyatında ve iki renk seçeneği sunuyor – Ice Jadeite ve Misty Gray. 23 Haziran'da Hindistan'da satışa sunulacak. Türkiye'ye gelebilir.