



Canalys'in akıllı saat pazarına dair yeni raporu küresel akıllı saat satışlarının büyüme eğimini ortaya koyuyor. COVID-19'un üretim, lojistik ve tüketim noktasında yavaşlamaya neden olmasına rağmen, akıllı saat sevkiyatları bu yılın ilk çeyreğinde dünya çapında yıllık %12 büyüdü.

Akıllı Saat Satışları Büyürken Apple Watch Satışları Düştü

Apple, çeşitli Apple Watch modellerinin ulaştığı toplam 5.2 milyon sevkiyatla pazar payında ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl aynı aylarda %13 daha az sevkiyata ulaşmıştı. Huawei, yıllık %113 büyüme ve 2.1 milyon adet satışla ikinci sırada yer alıyor. Samsung, 2019'un ilk çeyreğindeki 1.2 milyona ulaşmıştı ve şimdi 1.8 milyon saat satmayı başararak üçüncü sırada yer alıyor. Garmin ve Fitbit sırasıyla dördüncü ve beşinci sıradalar. Garmin %24 büyürken, Fitbit %21 düştü.

Kuzey Amerika ilk kez ilk çeyrekte akıllı saat satışlarının üçte birinden azını oluşturdu. ABD ve Avrupa'da satışlar yavaşlarken, Apple Watch'a olan talep yurtdışı pazarlarda istikrarlı bir şekilde artıyor. Canalys, Kuzey Amerika’nın AirPod'lara odaklanmasıyla ilişkilendiriyor. Kuzey Amerika dışındaki büyüme ise Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'daki operatör tanıtımlarına bağlı olabilir. Bu arada Huawei ise Çin'de Huawei P40'ın yanında akıllı saat verdi.

Çin, akıllı saat sevkiyatlarındaki en fazla büyümeyi gören ülke oldu. Büyüme %66 oranındaydı. Apple ve Xiaomi'den gelen hücresel özellikli bu akıllı saatler satışlarda başı çekti. 2020'nin geri kalanına bakıldığında Çin, Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi yerel markalar akıllı saat satışlarında büyümeye devam edecek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum