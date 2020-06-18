



EMUI 10.1 yazılım güncellemesi ilk kez bu yılın başlarında amiral gemisi Huawei P40 serisi ile birlikte tanıtıldı. Şimdi, şirket hem Huawei hem de Honor akıllı telefonlar için resmi sürüm planlarını doğruladı.

Hangi Cihazlar EMUI 10.1/Magic UI 3.1 Alıyor?

Bu ayın ilerleyen saatlerinde EMUI 10.1 güncellemesi on altı Huawei akıllı telefona sunulacak. Bunlar arasında Huawei Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 Pro 5G'ye ek olarak popüler Huawei P30 ve P30 Pro da bulunuyor.

Eski Huawei Mate 20 sahipleri de bu yeni yazılımı deneyimleyebilecek. Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X ve Mate 20 X 5G cihazları bunlar arasında.

Güncellemeyi alacak diğer akıllı telefonlar Huawei Nova 5T, Huawei Mate Xs, Huawei P40 Lite, Huawei Nova 7i olarak sıralanıyor. Tabletlere gelince, Huawei MatePad Pro ve MediaPad M6 10.8 güncellenmesini alacaklar.

Honor

Honor cihazları ve eşdeğer Magic UI 3.1 sürümü ile ilgili olarak, şirket bugün Honor View 30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro ve Honor View 20 sahiplerinin güncellemeyi alacağını doğruladı.

Yazılım bu ayın ilerleyen saatlerinde kullanıma sunulacak.

Ana Özellikler

Bilmeyenleriniz için EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 sürümü yeni bir 3D render'lı Always-On-Display ekran, ekstra parmak izi kilidi açma animasyonları, yeni bir çoklu pencere işlevselliği ve daha akıcı kaydırmalar getiriyor.

Celia sesli asistanı da Huawei Mate 30 serisi ile görücüye çıkıyor. Diğer yardımcı araçların çoğu gibi, bu asistanı güç düğmesini basılı tutarak veya 'Hey Celia' kelimesini söyleyerek etkinleştirilebilirsiniz.

Başlangıçta İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere üç dili destekleyecek ve İngiltere, Fransa, İspanya, Meksika, Şili, Kolombiya ve Güney Afrika'da kullanılabilecek. Türkiye ve Türkçe desteği bilinmiyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum