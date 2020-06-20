



Söz verildiği gibi Huawei, bugün kendi ülkesi Çin'de Enjoy 20 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Dümende 800 SoC var ve Android 10'lu EMUI 10.1 çalıştırıyor, ancak Google hizmetleriyle birlikte gelmiyor, bu nedenle kullanıcılar Çin'de artık norm olan Huawei Mobil Servislerine (HMS) güvenmek zorunda.

90 Hz Ekranlı Huawei Enjoy 20 Pro Özellikleri

Enjoy 20 Pro, her ikisi de 128GB depolama alanına ve 256GB'a kadar depolama genişletmesine izin veren bellek kartı yuvasına sahip 6GB ve 8GB olmak üzere iki RAM sürümüyle geliyor.

Enjoy 20 Pro, 16MP selfie kamera için sunulan bir su damlası çentiğine sahip. 6.5" 90Hz FullHD+ çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Akıllı telefonun cam kapaklı arka yüzünde 48MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP makro kameralar bulunuyor.

Dimensity 800 destekli akıllı telefon üç renkte sunuluyor – Magic Night Black, Koyu Mavi ve Galaxy Silver (Çince'den çevrilmiş makaleye göre). 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip ve 4.000 mAh pili var. Enjoy 20 Pro'nun öne çıkan diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu ve çift modlu 5G (SA / NSA) yer alıyor.

Enjoy 20 Pro'nun 6GB RAM sürümü 1.999 CNY (280 $ / 250 €) ve CNY300 (42 $ / 38 €) fiyatla satılacak ve ikinci fiyat 2GB ekstra RAM için.

Enjoy 20 Pro halihazırda Çin'de ön siparişe hazır ve 24 Haziran'dan itibaren ülke çapındaki mağazalarda satışa sunulacak. Bu cihazın Çin'de piyasaya sürülen Enjoy Z 5G'nin yeniden isimlendirilmiş çevrimiçi versiyonu olduğu söylenebilir.

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