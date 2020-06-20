



Yerli telefon üreticisi olan General Mobile firmasının yeni akıllı telefonu GM 10 sızdırıldı. Türk Telekom HD+ görüşme listesin de bugün itibariyle GM 10 modeli eklenmiş durumda. Firmanın telefonu ne zaman duyuracağı henüz netlik kazanmadı. Operatörler tarafından listelenmeye başlayan yeni modelin yakın bir tarihte tanıtılacağı beklenmekte. Bir önceki akıllı telefon modelleri henüz Android 10 güncellemesi almamışken bu yeni modelin Android 10 işletim sistemiyle beraber gelmesi beklenmekte.

General Mobile GM 10 modeli Sızdırıldı

GeekBench listesinde ise 25 Mart tarihinde yapılan bir test ile telefonun kod ismi sızdırılmıştı. Telefonun işlemcisi MediaTek Helio P22 olarak gözükmekte.

Android 10 işletim sistemi ve 3 GB RAM ile gelmesi beklenen bu telefonun giriş seviyesi bir model olarak tanıtılması beklenmekte. Şimdilik veriler bunlarla sınırlı. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.