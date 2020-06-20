



Honor'ın Temmuz ayında X10 Pro ve X10 Max'i çıkaracağına dair söylentiler var ve şimdi bu söylentilere dair bazı yeni ipuçları edindik. Marka CEO'su George Zhao, Weibo üzerinden yeni dev ekranlı telefonlara dair teaser verdi.

Honor'dan 7 inç Ekranlı X10 Max ve X10 Pro

Honor 8X Max serisi bir zamanlar Çin'de büyük başarı elde etmişti. Bu dev ekran cihazların şimdi geri döneceği düşünülüyor. Honor 9X'in çıkmasıyla 8X ortadan kaybolmuştu ancak pazarda artık büyük ekran telefonlara yer var.

George Zhao, Huawei markasının 4G'den 5G'ye geçiş dahil olmak üzere gelecek ürünlerde birçok zorluk yaşadığını açıkladı, ancak yeni büyük ekranlı cihazlar hazırlamak istediklerinin bilgisini de verdi. Sıradaki Honor X10 Max ve X10 Pro bu anlamda 7 inç veya daha büyük ekranlı telefonlar olacak.

Honor X10 Max'in 7.09 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor ve Dimensity 800 yonga setiyle birlikte gelmesi gerekiyor. Kaynaklar, 26 mm lens ve f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48 MP ana kamerası olacağını iddia ediyor. Fiyat yaklaşık 225 $ / 200 € olacak ve bu da onu piyasadaki daha ucuz 5G telefonlardan biri yapacak.

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