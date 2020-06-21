Eski Huawei CEO'su ABD'nin Neden Huawei'ye Saldırdığını Açıkladı





Obama yönetiminden bu yana Huawei'in telefonları ve ağ ekipmanlarıyla kullanıcılardan ve şirketlerden gizli yöntemlerle bilgi topladığına dair aynı hikayeyi duyuyoruz. 2012'de Meclis İstihbarat Komitesi, Huawei ve ZTE'nin her ikisinin de ABD'de yasaklanmasını önermişti. ABD Ticaret Bakanlığı ise geçen yıl güvenlik endişesi nedeniyle Huawei'yi Varlık Listesine koymuştu. Bu kararın Huawei'i zora sokması beklenirken şirket sevkiyatlarını %17 artırarak 240 milyon adede çıkarmayı başardı ve bu süreçte, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Firmalara 5G ağları inşa etmede de ağ ekipmanı tedariğinde hala dünya lideri.

Schmidt, Huawei router'ların devletle bilgi paylaştığını söylüyor.

ABD, müttefiklerini geçen yıl Huawei ekipmanlarını 5G ağlarında kullanmamaları konusunda uyardı; bazıları dinledi (Japonya, Avustralya) ve bazıları dinlemedi (Almanya ve İngiltere gibi). ABD Ticaret Bakanlığı ardından bu yıl bir ihracat kuralı değişikliği yaptı. Şimdi, Amerikan teknolojisini kullanan herhangi bir üretim tesisi önce ABD'den lisans almadan Huawei'e çip gönderemiyor.

Eric Schmidt 2016 Google etkinliğinde Apple iPhone kullanırken yakalandı

BBC Radio ile konuşan Schmidt, "Huawei'in ulusal güvenlik düzeyinde kabul edilemez bazı uygulamalarda bulunduğuna şüphe yok." dedi. Schmidt şimdi Pentagon'un Savunma İnovasyon Kurulu'na başkanlık ediyor. Ayrıca, "Huawei router'lardan gelen bilgilerin devlet gibi görünen ellere ulaştığının kanıtı yok ancak bunun gerçekleştiğinden eminiz." diyerek ekleyen eski CEO, ABD'nin bir anlamda "hislerine göre" hareket ettiğini de itiraf etmiş oluyor.

Schmidt, ABD'nin Huawei'in ürettiği ürünler kadar iyi ürünler üretmesi gerektiğini söylüyor

Schmidt, Huawei'in ABD ulusal güvenliğini tehdit eden bazı suçlar işlediğinden emin gibi görünse de, ABD'nin şirketle ilgili asıl sorununun Huawei'in dünya çapında bilinen Çinli bir şirket olması ve rakiplerinden daha iyi ürünler üretmesi olduğunu söylüyor. Schmidt'e göre Huawei ile baş etmenin yolu onu yasaklamak değil en az Huawei kadar iyi bir ürün yelpazesine sahip olmakta yatıyor.

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