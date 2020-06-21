



iPhone veya iPad'inizde aldığınız e-postaları sadece mobil cihazınızı kullanarak kolayca PDF'lere dönüştürebilirsiniz. Böylece daha sonra görüntülemek veya başkalarına göndermek üzere kaydetmiş olursunuz. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

iPhone'da E-Posta'yı PDF Olarak Kaydetmek

iPhone veya iPad'inizde Mail/E-Posta uygulamasını açın

PDF olarak kaydetmek istediğiniz bir e-posta mesajına dokunun.

Paylaş düğmesini seçin. Paylaş düğmesi yanıt verme oku gibi görünür (e-posta iletilerini yanıtlamak veya iletmek için de kullanılıyor).

Aşağı kaydırın, ardından yazıcı seçeneklerini açmak için Yazdır'a dokunun.

E-postanızın ilk sayfasındaki küçük resmi çift parmak hareketiyle açın.

Ekranın sağ üst köşesindeki Paylaş düğmesine dokunun.

PDF'ye dönüştürülmüş e-postanızı kaydetmek veya paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçin. Örnekte, PDF iCloud'a kaydediliyor.

Posta uygulamasındaki uygulama içi paylaşım özelliği sayesinde, yeni PDF'nizle birçok şey yapabilirsiniz. Dropbox'ı kullanarak yakınınızdaki bir kişiye gönderebilir, Notlar uygulamanıza kaydedebilir, Kitaplar'a kopyalayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Birçok üçüncü parti uygulama, DropBox, Messenger ve Slack gibi, PDF e-postalarının paylaşılmasını ve saklanmasını da destekler.