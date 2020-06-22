



iPhone veya iPad ekranınızın üst kısmındaki durum çubuğunda durmadan dönen iki ok sembolü mü görüyorsunuz? Muhtemelen bu simgenin ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz. Bu makalenin amacı bu simgenin işleyişine ve anlamına genel bir bakış atmaktır.

iPhone veya iPad'de Dönen Ok Sembolü Ne Anlama Geliyor?

Bu iki ok simgesi aktif olduğunda kullandığınız cihaz üzerinde ilerleyen bir işlem var demektir. Ancak bu esnada hangi işlemlerin çalıştığını veya iPhone veya iPad'inizin ne yaptığını bilmiyor olabilirsiniz.

Bu sembol iPhone veya iPad'inizin senkronize olduğunu gösterir. Bu esnada bu dönen ok simgesini görürsünüz. Bu senkronizasyonun anlamı iOS or iPadOS'un içerikleri (resim, video, kitaplar vb.) bilgisayarınızdan (PC yada Mac) iPhone ya da iPad'inize kopyaladığı anlamına geliyor.

Senkronizasyon, iPhone'unuzun veya iPad'inizin verilerini yedeklemenizi ve güncel tutmanızı sağlar.

Temel olarak, Kablolu ve Kablosuz bağlantı üzerinden yapılan iki tip sekronizasyon var.

1-Wi-Fi ile kablosuz olarak senkronizasyon yapabilirsiniz.

2-iPhone'u veya iPad'i bilgisayarınıza bir USB kablosuyla bağlayarak senkronize edebilirsiniz.

Kablosuz veya Wi-Fi ile senkronizasyon

Wi-Fi üzerinden senkronize etmeden önce bazı ayarlamalar yapmanız gerekir. iPhone veya iPad'iniz Wi-Fi üzerinden senkronize edilirken bu simgeyi gösterir. Ve cihazınız yalnızca bu iki koşul gerçekleştikten sonra kablosuz olarak senkronize edilir, şimdi aşağıda yazılı olan eylemleri uyguladığınıza emin olun.

1-Bilgisayarınız ve kullandığınız cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğuna emin olun. (Finder/iTunes'un bilgisayarda açık olması gerekir).

2-iPad veya iPhone'unuzu bir elektrik prizine bağlayın.

Ardından, cihazınız otomatik olarak senkronize edilir. Kablolu senkronizasyonu nasıl ayarlayabileceğinizi aşağıda öğrenebilirsiniz.

Kablolu senkronizasyon

iPhone veya iPad'inizi bilgisayarınızı kullanarak senkronize edebilirsiniz. Senkronize etmek için macOS sürümünüze veya bilgisayar türünüze (PC veya Mac) bağlı olarak Finder veya iTunes'u kullanmanız gerekir.

Finder ile senkronizasyon

MacOS Catalina veya daha yenisini kullanıyorsanız, cihazınızı senkronize etmek için Finder'ı kullanabilirsiniz. İşte yöntemi;

-iPhone veya iPad'inizi Mac'inize bağlayın.

-Bir Finder penceresi açın.

-Finder kenar çubuğunda cihazınızı göreceksiniz.

-Cihazını seçin.

-Nelerin senkronize edileceğine karar verin ve onay kutusunu seçin.

-Uygula'yı seçin.

Kablosuz senkronizasyonu da açabilirsiniz. "Kablosuz bağlantıdayken bu [cihazı] göster" i seçin. ve Uygula'yı seçin.

iTunes ile senkronize edin

Özellikle Windows PC kullanıyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

-Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

-iTunes'u açın.

-Cihazınızı seçin.

-Senkronize etmek istediğiniz içerik türünü seçin.

-Senkronizasyon kutusunu seçin.

-Uygula'yı seçin.

Kablosuz senkronizasyonu açmak istiyorsanız, Kablosuz üzerinden bu cihazla senkronize et'i seçmeniz yeterlidir ve Uygula'yı tıklayın.