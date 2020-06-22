



Bu makalede, yukarıda dikkatinize sunduğumuz görselde olduğu gibi, iPad içerisinde bulunan bir uygulama üzerinde "Çalar Saat" simgesi belirdiğinde bunun ne anlama geldiğiniz ve nasıl devre dışı bırakılacağını göstereceğiz.

Uygulamanın Üzerindeki Alarm İkonunun Anlamı Nedir? (iPad)

Önce bu simgenin hangi şekillerde göründüğünü açıklayalım:

-Herhangi bir uygulama üzerinde çalar saat görseli olarak görünebilir.

Örnek olarak, iPad'inizin Dock (uygulamalarınıza hızlı erişim için kullandığınız gri alan) kısmında bulunan uygulamaların sağ üst kısmında görünebilir. Bu durumun ortaya çıkması belirli bir uygulamaya özel değildir.

Yeni iPad Dock

iPad'inizde çeşitli durum simgeleri ve semboller bulunur. Bu küçük alarm sembolü de bunlardan biridir. Bu sembol kalıcı ya da değiştirilemez değildir, buna ek olarak rastgele oluştuğunu da düşünebilirsiniz ama aslında durum öyle değildir.

iOS'e gelen yeni güncelleme ile beraber, iPad Dock kullanımını çok daha gelişmiş kılan ve kullanıcı deneyimini arttıran eklentiler geldi. iOS alışkanlıklarınızı öğrenmek için karmaşık algoritmalar kullanıyor. iPadOS (ve Siri) bu sanal öğrenimi kullanarak günün hangi saatinde hangi uygulamayı sıklıkla kullandığınızı öğreniyor. Bu bilgilere dayanarak iOS, bu uygulamaya kolayca erişebilmeniz için iPad Dock kısmına kullandığınız uygulamayı yerleştirerek erişiminizi kolaylaştırmaya çalışıyor.

Özetle Siri bu uygulamayı kullanmak istediğinizi düşünüyor ve yine resimde gördüğünüz gibi uygulama üstüne küçük çalar saat işaretini ekliyor.

Peki, bu uygulamayı kapatmak isterseniz ne yapmanız gerekir? Maddeler halinde sizin için sıraladık:

-iPad'inizde Ayarlar'a dokunun

-Aşağı kaydırın ve Siri ve Arama'yı bulun

-Siri Önerileri bölümünü bulun

-Ardından, "Önerilen Aramalar" ı kapatın

Önerilen uygulamaları da devre dışı bırakabilirsiniz:

-Ayarlar'a dokunun

-Genel'e dokunun

-Çoklu Görev ve Dock'a dokunun

-Ardından "Önerilen ve Son Uygulamaları Göster" seçeneğini kapatın.