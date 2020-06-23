İşte Tüm Yeni iOS 14 Özellikleri





iOS 14'teki en büyük ön değişiklik yenilenmiş ve çok daha işlevsel ana ekran oldu. Apple, iPhone ana ekrana yaklaşımı hep muhafazakar olmuştu ancak bu yıl iOS 14 ile şirket önceleri Android'e özgü olan birçok işlevi ödünç alıyor.

Uygulama Kütüphanesi: Apple'ın "Uygulama Çekmecesi"

Uygulama Kütüphanesi veya Uygulama Kitaplığı iPhone'unuzdaki uygulamaları farklı gruplar içerisinde düzenleyen yeni bir uygulama görünümüdür. Ana uygulama ekranlarınızdan uygulamaları gizlemenize izin verdiği için Android uygulama çekmecesine benzer.

Uygulama Kitaplığı, iPhone'unuzda yüklü uygulamaları hızlı bir şekilde aramanızı sağlayan liste stili bir uygulama görünümüne sahip bir arama özelliği ile birlikte geliyor.

Widget'lar

iOS 14'teki widget'lar Android'dekilere çok benziyor. Widget'lar ana ekranda hemen hemen her yere sığacak şekilde yeniden tasarlandı ve veri açısından her zamankinden daha zengin.

Sahnede sergilenen yeni iOS 14 widget'larından biri olan Smart Stack – ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz herhangi bir widget'ı çağırmanıza izin veren "boş" bir widget ekranı sunuyor. İstediğiniz zaman hızlı bir şekilde göz atabileceğiniz veya kullanım düzeninize veya günün saatine göre widget'ı otomatik olarak değiştirecek şekilde ayarlanmış bir widget galerisi gibi çalışır.

Siri Artık Daha Akıllı ve de Daha Özgür

iOS 14 ile Siri artık komutlarınıza cevap verirken aşağıda küçük bir pencereyi işgal ediyor ve eskisi gibi tüm ekranı kaplamıyor.

Ancak iOS 14'teki bu yeni Siri tasarımı tüm hikayenin sadece bir parçası. Apple'ın AI asistanı da bu güncelleme ile daha akıllı hale geliyor. Sahnede Apple, Siri'nin her ay ortalama 25 milyar isteği işlediği bilgisini paylaştı.

Resim İçinde Resim

iOS 14'teki resim içinde resim (PiP), iPhone'unuzdaki diğer uygulamalarla etkileşim kurarken video izlemenizi ve dinlemenizi sağlar. Tek ekranda çoklu işlev.

Çeviri

Apple'ın yeni Çeviri uygulaması, çeşitli dillerde kelimeleri aramak için kullanabileceğiniz basit bir çeviri aracı değil. Aksine, ne dediğinizi anlıyor ve gerçek zamanlı çeviriyor.

iOS 14 Apple Translate ile desteklenen diller:

İngilizce

Mandarin Çincesi

Fransızca

Almanca

İspanyol

İtalyan

Japonca

Koreli

Arapça

Portekizce

Rusça

Mesajlar

Ana iMessage ekranında, artık önemli İletileri sabitleyebilirsiniz, böylece yeni iletiler geldikçe kaybolmazlar. Sabitlendikten sonra Konuşmalar listenin en üstünde görünür. Sağa kaydırarak istediğiniz zaman sabitlemelerini kaldırabilirsiniz.

Memoji de iOS 14 ile birçok yeni özelleştirme alıyor. 20'den fazla yeni saç ve şapka stili, "yüz kaplamaları" (maskeler), daha fazla yaş seçeneği ve yeni Memoji çıkartma seçenekleri var.

Apple Haritalar

Apple bir süredir Haritalar'ı sıfırdan yeniden inşa ediyordu. Bu yılın başlarında, yeni Haritalar uygulaması ABD'ye sunuldu ve yollar, yaya yolları ve görülecek yerler için daha iyi gezinme ve daha zengin ayrıntılar sağladı. Güncellenmiş Haritalar uygulaması İngiltere, İrlanda ve Kanada da dahil olmak üzere bu yıl daha fazla ülkeye geliyor. Türkiye henüz bilinmiyor.

Apple Maps bisiklet navigasyonu için desteklenen konumlar:

New York City

Los Angeles

San Francisco Körfezi Bölgesi

Şanghay

Pekin

Uygulama Klipleri

iOS 14 ile Apple, hızlı, kolay keşfedilebilen ve en önemlisi de kullanmak için ayrı bir uygulama yüklemenizi gerektirmeyen Uygulama Klipleri'ni sunuyor. Uygulama Klipleri, kod tarama, öğe satın alma veya çevrimiçi ödeme yapma gibi işlemleri yapmanıza olanak sağlamak için farklı uygulamalar tarafından kullanılabilen kart tarzı snippet'lerdir. Örneğin, bir park yeriyle ilişkili bir NFC etiketini tararken, ekranda bir Apple Pay snippet'i görünür.