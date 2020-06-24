



Apple Watch'unuzda iPhone bildirimlerini görmüyorsanız aşağıdaki adımlar size yardımcı olabilir. Apple Watch'ta bildirim almadığınızda cihaz:

Facetime aramaları da dahil olmak üzere gelen aramaları göstermez.

Arama geldiğinde çalmaz.

Gelen mesajları uyarmaz (örn. Titreşmez).

Gelen aramalarda kişi adlarını göstermez.

Apple Watch, iPhone Bildirimlerini Göstermiyor

Çözüm 1

Apple Watch'unuzu ve iPhone'unuzu yeniden başlatın. Cihazlarınızı yeniden başlatmak bildirimleri geri getirebilir. İşte nasıl:

Apple Watch'unuzu yeniden başlatma: Kırmızı sürgüyü görene kadar yan düğmeyi basılı tutun. Ve sonra kaydırıcıyı kaydırın. Saatinizin kapanmasını bekleyin. Ardından, Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone'u yeniden başlatmak: iPhone X, 11: Kaydırıcıyı görene kadar sesi yukarı (veya aşağı) ve yan düğmeyi birlikte basılı tutun. Ardından kaydırıcıyı kaydırın. Telefonunuzu tekrar açmak için, Apple logosunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun. Diğer iPhone modelleri: Kapatma kaydırıcısını görene kadar üst veya yan düğmeyi basılı tutun. Ardından kaydırıcıyı kaydırın. Telefonunuzu açmak için Apple logosu görünene kadar yan veya üst düğmeyi basılı tutun.



Çözüm 2

Rahatsız Etmeyin adlı bir iOS özelliği var. Bu özellik uyarıları ve bildirimleri susturmak için kullanılabilir. Bu özellik etkinleştirilirse, Apple Watch'unuz iPhone'unuzdan bildirim almaz. Kapatmak için Ayarlar> Rahatsız Etmeyin bölümüne gidebilirsiniz.

Ayrıca saatinizde Ayarlar> Rahatsız Etmeyin> Rahatsız Etmeyin öğesinin kapalı olduğundan emin olun.

İlgili diğer bir ayar, Üzerini Kapatarak Sessize Al'dır. Bu aynı zamanda cihazdaki gelen uyarıları veya bildirimleri susturur. iPhone saat uygulamasına ve Saatim> Sesler ve Haptikler'e giderek bunu kapatın.

Çözüm 3

Peki iPhone'unuzdaki bildirimler çalışıyor mu? Örneğin, bir arama geldiğinde iPhone'unuz çalıyor mu? Telefonunuzda metin bildirimleri alıyor musunuz?

Bildirim ayarlarınızı görmek için Ayarlar> Bildirimler'e gidin.

Bir diğer önemli not ise Apple Watch bildirim ayarlarınızın iPhone bildirim ayarlarınızı yansıtmasıdır. Bu ayarı aşağıdakilere giderek de değiştirebilirsiniz:

Apple Watch uygulaması> Saatim> Bildirimler> Telefon'u açın ve Telefonumu Yansıt'ın seçili olduğundan emin olun.

Bildirim alabilmek için telefonunuzun bir Kablosuz ağa veya hücresel ağa bağlı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Ağ bağlantısı sorunları yaşıyorsanız, aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

iPhone'unuzda Uçak Modunu açın, birkaç saniye bekleyin ve ardından kapatın.

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya giderek ağ ayarlarınızı sıfırlayın. (bunun ağ ayarlarınızı sileceğini unutmayın).

Çözüm 4

Apple Watch'unuzdaki ve iPhone'unuzdaki yazılımların güncel olduğundan emin olun.

iPhone: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.

Apple Watch: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme. Apple Watch uygulaması> Saatim> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek iPhone'unuzu kullanarak saatinizi güncelleyebilirsiniz.

Çözüm 5

Apple Watch'unuzdaki Kişiler ile ilgili bildirim sorunları yaşıyorsanız, Saatinizdeki kişi verilerini yenilemeniz gerekebilir.

Saatinizde Apple Watch uygulamasını açın ve ardından Saatim> Genel> Sıfırla> seçeneğine gidin ve Eşitleme Verilerini Sıfırla'ya dokunun. Bu işlem birkaç dakika alabilir.

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