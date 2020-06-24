Apple Watch'unuzda iPhone bildirimlerini görmüyorsanız aşağıdaki adımlar size yardımcı olabilir. Apple Watch'ta bildirim almadığınızda cihaz:
- Facetime aramaları da dahil olmak üzere gelen aramaları göstermez.
- Arama geldiğinde çalmaz.
- Gelen mesajları uyarmaz (örn. Titreşmez).
- Gelen aramalarda kişi adlarını göstermez.
Apple Watch, iPhone Bildirimlerini Göstermiyor
Çözüm 1
Apple Watch'unuzu ve iPhone'unuzu yeniden başlatın. Cihazlarınızı yeniden başlatmak bildirimleri geri getirebilir. İşte nasıl:
- Apple Watch'unuzu yeniden başlatma: Kırmızı sürgüyü görene kadar yan düğmeyi basılı tutun. Ve sonra kaydırıcıyı kaydırın. Saatinizin kapanmasını bekleyin. Ardından, Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun.
- iPhone'u yeniden başlatmak:
- iPhone X, 11: Kaydırıcıyı görene kadar sesi yukarı (veya aşağı) ve yan düğmeyi birlikte basılı tutun. Ardından kaydırıcıyı kaydırın. Telefonunuzu tekrar açmak için, Apple logosunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun.
- Diğer iPhone modelleri: Kapatma kaydırıcısını görene kadar üst veya yan düğmeyi basılı tutun. Ardından kaydırıcıyı kaydırın. Telefonunuzu açmak için Apple logosu görünene kadar yan veya üst düğmeyi basılı tutun.
Çözüm 2
Rahatsız Etmeyin adlı bir iOS özelliği var. Bu özellik uyarıları ve bildirimleri susturmak için kullanılabilir. Bu özellik etkinleştirilirse, Apple Watch'unuz iPhone'unuzdan bildirim almaz. Kapatmak için Ayarlar> Rahatsız Etmeyin bölümüne gidebilirsiniz.
Ayrıca saatinizde Ayarlar> Rahatsız Etmeyin> Rahatsız Etmeyin öğesinin kapalı olduğundan emin olun.
İlgili diğer bir ayar, Üzerini Kapatarak Sessize Al'dır. Bu aynı zamanda cihazdaki gelen uyarıları veya bildirimleri susturur. iPhone saat uygulamasına ve Saatim> Sesler ve Haptikler'e giderek bunu kapatın.
Çözüm 3
Peki iPhone'unuzdaki bildirimler çalışıyor mu? Örneğin, bir arama geldiğinde iPhone'unuz çalıyor mu? Telefonunuzda metin bildirimleri alıyor musunuz?
Bildirim ayarlarınızı görmek için Ayarlar> Bildirimler'e gidin.
Bir diğer önemli not ise Apple Watch bildirim ayarlarınızın iPhone bildirim ayarlarınızı yansıtmasıdır. Bu ayarı aşağıdakilere giderek de değiştirebilirsiniz:
- Apple Watch uygulaması> Saatim> Bildirimler> Telefon'u açın ve Telefonumu Yansıt'ın seçili olduğundan emin olun.
- Bildirim alabilmek için telefonunuzun bir Kablosuz ağa veya hücresel ağa bağlı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Ağ bağlantısı sorunları yaşıyorsanız, aşağıdakileri deneyebilirsiniz:
- iPhone'unuzda Uçak Modunu açın, birkaç saniye bekleyin ve ardından kapatın.
- Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya giderek ağ ayarlarınızı sıfırlayın. (bunun ağ ayarlarınızı sileceğini unutmayın).
Çözüm 4
Apple Watch'unuzdaki ve iPhone'unuzdaki yazılımların güncel olduğundan emin olun.
- iPhone: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.
- Apple Watch: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme. Apple Watch uygulaması> Saatim> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek iPhone'unuzu kullanarak saatinizi güncelleyebilirsiniz.
Çözüm 5
Apple Watch'unuzdaki Kişiler ile ilgili bildirim sorunları yaşıyorsanız, Saatinizdeki kişi verilerini yenilemeniz gerekebilir.
Saatinizde Apple Watch uygulamasını açın ve ardından Saatim> Genel> Sıfırla> seçeneğine gidin ve Eşitleme Verilerini Sıfırla'ya dokunun. Bu işlem birkaç dakika alabilir.
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