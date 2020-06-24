



Bu makalede, Apple Watch'unuzla eşleştirildiğinde neden iPhone'unuzda bildirim (kısa mesaj bildirimleri vb.) almadığınız açıklanmaktadır. Yeni bir metin mesajı aldığınızda bazen iPhone'unuzun çalmadığını mı fark ediyorsunuz?

Apple Watch'a Bağlandığında iPhone'da Bildirim Sorunu Olması

iPhone'unuz bir Apple Watch ile eşleştiğinde metin bildirimlerinin nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır:

Kısa mesaj bildirimleriniz ya saatinizde ya da iPhone'unuzda görünür, ancak her ikisinde de görünmez. Bu durum esas olarak telefonunuzun kilitli olup olmamasına bağlıdır.

iPhone'unuzun ekranı kilitliyse bildirimleri iPhone'unuz değil saatiniz alacaktır.

iPhone'unuz kilitliyse, bildirimleriniz iPhone'unuza değil Apple Watch'unuza gider. Bu durumda telefonunuzda ses çalmaz, titreşim olmaz. Bu elbette saati takıyorsanız geçerli.

Şu an itibariyle, hem Apple Watch'unuzda hem de iPhone'unuzda aynı anda sesli uyarı alma seçeneği yok.

Mevcut yapılandırma tasarımı, hem Apple Watch'unuzda hem de iPhone'unuzda aynı anda bildirim almanıza izin vermiyor. Saatinizi takarken iPhone'unuzda bildirim almak istiyorsanız deneyebileceğiniz küçük bir numara var. Denetim Merkezi'ni açarak saatinizde Uçak Modunu açın (ekranınızın altına dokunun ve basılı tutun).

Tabii ki, tahmin edebileceğiniz gibi, bu ipucunun bazı dezavantajları var: Uçak Modu'nun açılması Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel bağlantıları devre dışı bırakıyor. Ancak, saatinizde belirli etkinlik izleme seçeneklerini (adımlar, kalp etkinliği vb.) kaybetmiyorsunuz. Bu özellikleri devre dışı bırakmanın saatle ilgili deneyiminizi ne kadar etkileyeceğine siz karar vermelisiniz.

Özetlemek gerekirse normal şartlarda telefonunuzda ve saatinizde aynı anda bildirim alamazsınız.

Bu özellikten memnun değilseniz ve Apple'a düşüncelerinizi söylemek istiyorsanız onlara geri bildirim bırakın.

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