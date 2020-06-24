Haylou Solar LS05 Akıllı Saat İncelemesi





Haylou firması, Xiaomi'ye bağlı bir alt marka. Firma akıllı saat, bluetooth kulaklık gibi bir çok şeyi üretmekte. Haylou marka akıllı saatlere gelecek olursak, Haylou LS 01 piyasaya sürüldüğü zaman gerek performansı, gerek uygun fiyatı ve mükemmel işçiğili nedeniyle birçok insanın beğenisini kazanmıştı. Haylou firması bu başarısını şimdi de Solar LS05 modeli ile sürdürmekte kararlı gibi gözüküyor. Zira bu akıllı saat rakiplerine kıyasla hem fiyatı hemde içeriği anlamında oldukça ideal durumda.

Haylou Solar LS05 Kutu içeriği

Telefonun kutusu oldukça şık bir tasarıma sahip.

Kutuyu açtığımızda bizleri ilk olarak Haylou Solar LS05 karşılamakta.

Akıllı saatimizin alt kısmında ise bir adet mıknatıslı USB şarj kablosu ve ingilizce kullanma kılavuzu yer almakta.

Haylou Solar LS05 Özellikleri

Saatin 1.28 inç boyutunda TFT HD bir ekranı bulunmakta. 240×240 pixel çözünürlüğünde olan ekranımız bu fiyat sınıfı için oldukça ideal. Saatin boyutlarına bakacak olursak, kordonsuz bir şekilde boyu 45.3 mm, kalınlığı ise 11.4 mm'den oluşmakta. Haylou Solar LS 05, 54 gram ağırlığında metal çerçeveye sahiptir. 320 mAh bataryası olan akıllı saat, kalp sensörü çalışır vaziyette 15 gün pil kullanım süresi vaat etmekte. Bunun haricinde 30 gün bekleme süresi vaat ediyor. Akıllı saat yaklaşık 2 saat gibi bir sürede tam şarj olabilmekte. Haylou Solar LS 05, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bu akıllı saat, suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikasına sahip. Akıllı saat 22 mm boyutunda değiştirilebilir bir kordona sahip. Üstelik bu kordonu söküp takması oldukça kolay. Saatin dezavantajlarından birisi de ne yazık ki bir hoparlörü ve mikrofonu bulunmamakta. Akıllı saat, Android 4.4 ve üstü sürümlerde hem de iOS 8 ve üstü sürümleri destekleyen akıllı telefonlar ile uyumludur.

Haylou Solar LS05

Akıllı saat birden fazla aktiviteyi desteklemekte. Bunlar sırasıyla, koşu, eliptik bisiklet, futbol, kürek çekme, fitness, yürüyüş, tırmanış, basketbol, bisiklet ve yoga gibi. Çoklu spor modu bulunan bu saat, nefes egzersizi, kronometre, uyku monitörü, adım sayar, mesafe ölçer, çağrı ve müzik çalar kontrolü, SMS görüntüleme, etkinlik takibi, kalori takibi, hava durumu ve telefonumu bul gibi birçok özelliğe sahip.

Akıllı saatimizin menülerini geziyoruz. Ekran'da ki pixeller sizleri yanıltmasın. Normalde böyle gözükmemekte. Akıllı saatin ekranı oldukça güzel.

Haylou Fit Uygulaması

Haylou Fit uygulamasıyla, akıllı saatiniz için tüm ayarlamaları yapabilirsiniz. Üstelik uygulamanın dili Türkçe.

Uygulama bildirimleri sorunsuz bir şekilde çalışmakta.

Değerlendirme

Haylou Solor LS05, bu fiyat sınıfına göre oldukça üst düzey bir donanım ile satışa sunulmuş durumda. Tam bir fiyat/performans ürünü. Ülkemizde şimdilik ithalatçı garantili olarak satışa sunulan bu model, 329 TL gibi oldukça uygun bir fiyata kolaylıkla temin edilebilmekte. Bu akıllı saatin şimdilik en büyük dezavantajlarından birisi Türkçe dil desteğinin bulunmayışı. Fakat söylentilere göre ilerleyen günlerde bir yazılım güncellemesi ile Türkçe dil desteği de sisteme eklenmiş olacak.