



iOS kağıt üzerinde Android'e kıyasla daha az özellikle gelebilir ancak bir şey var ki ondan çok daha hızlı ve hafif. Apple her yıl iOS'i geliştirmeye ve daha akıllı yapmaya çalışıyor. Resim İçinde Resim iPad'lerde olan bir özellikti ve şimdi iPhone'lara geldi.

iOS 14'te Resim İçinde Resim'i Kullanmak

Resim İçinde Resim'i (Picture-in-Picture) kullanmak için tek yapmanız gereken iPhone'unuzda bir video oynatmak ve ekranın altından yukarı kaydırmak. İster ana ekrana gidin ister başka bir uygulamaya geçin, video kendi çerçevesi içerisinde açılır ve hiçbir şey olmamış gibi oynamaya devam eder.

Bundan sonra, videoyu yakınlaştırmak için serbestçe hareket ettirebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Elbette, kaynak uygulamasına geri dönmek zorunda kalmadan videoyu oynatabilir ve duraklatabilirsiniz.

Apple’ın Resim İçinde Resim uygulamasının en iyi özelliklerinden biri videoyu ekranın her iki tarafına hızlıca kaydırabilmeniz ve bunu yaptığınızda sesi duraklatmadan ekrandan kaybolmasıdır. Ardından videoyu ekranınıza geri sürüklemek için kullanabileceğiniz küçük bir sekme görünür.

Diğer yeni özelliklerin aksine, Resim İçinde Resim, bazı kişilerin iPhone'larını kullanma şeklini tamamen değiştirecektir. Bir arkadaşınızla mesajlaşırken video izleyebilmek keyif vericidir. Evet, Android kullanıcıları Apple'ın bu özelliği eklemede ne kadar yavaş olduğu konusunda haklılar ancak önemli olan eklenmesi ve Android'den daha akıcı çalışıyor olması.

Resim İçinde Resim şu anda YouTube ile çalışıyor ancak yalnızca Safari tarayıcısından açarsanız işe yarıyor. Ancak fark ettiğimiz bir uyarı daha var; YouTube'taki PiP özelliği yalnızca hesabınızda etkin YouTube Premium aboneliği varsa açılıyor. Umarız iOS 14 resmi olarak kullanıma sunulduğunda YouTube hesabınızın durumu ne olursa olsun uygulamadan bu yeni özelliği deneyebileceğiz.

Resim İçinde Resim (PiP) destekli iPhone'lar

Resim İçinde Resim'i yalnızca iPhone'unuzu iOS 14'e güncelledikten sonra kullanabileceksiniz. Apple, iPhone 6S'nin iOS 14'ü alacak en eski model olacağını duyurdu. Orijinal iPhone SE de iOS 14'e güncellenecek, ancak minik ekranda Picture in Picture kullanmak muhtemelen iyi bir deneyim olmayacak.

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