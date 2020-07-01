



Oppo, alt markası olan Realme'nin başarılı ilerleyişini gördükten sonra yazılım felsefesini tamamen değiştirdi. Geçmişte şirket akıllı telefonlarına yönelik yazılım güncellemesi pek yayınlamıyordu. Kullanıcılar da en çok bundan dert yanıyordu. Firma, Realme'nin bu başarısını görünce artık o eski Oppo algısını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bu günlerde firma birçok model için Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesini hazırlamakta. Hatta bazı modeller için bu güncelleme çoktan yayınlanmış durumda. Bu ay içerisinde birkaç modelin daha ColorOS 7 güncellemesi alması beklenmekte.

ColorOS 7 Güncellemesi Birçok Model için Yolda

ColorOS işletim sisteminin şu anda dünya üzerinde 350 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu bilinmekte. Bu da dünyadaki en çok kullanılan Android arayüzlerinden birisi olduğuna işaret etmekte. Belki MIUI, EMUI arayüzünden daha az popüler fakat ciddi bir oranda da kullanıcısı olduğunun altını çizmekte fayda var. Şirket aslında ColorOS 7.1 ve 7.2 sürümlerinin de hazırlığına başlamıştı. Hatta bazı modeller bu güncellemeleri almıştı. Fakat şu anda firma sadece ColorOS 7 güncellemesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu güncelleme birçok Oppo modeline Android 10 işletim sistemi yükseltmesini beraberinde getirecek. Kısaca bu ay içerisinde hangi modellerin Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesi alacağına bakalım.

Oppo R15 – 10 Temmuz

Oppo A9 – 10 Temmuz

A9X – 10 Temmuz

Oppo A3 – 10 Temmuz

A91 – 24 Temmuz

R15 Dream Mirror Edition – 25 Temmuz

Güncellemelerin global tarihleri ise henüz netleşmedi. Fakat güncellemelerin Global'e gelmesi çokta uzun sürmemekte. Bu işletim sistemi güncellemesiyle beraber karanlık mod, yeni gezinme hareketleri, odak modu, dijital sağlık, kamera kullanıcı arayüzünün değişmesi, güncellenmiş sistem uygulamaları ve pek daha fazlası, Android 10 tabanlı ColorOS7 güncellemesiyle beraber gelmekte. Güncellemeler ile ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.