



Daha önce Samsung Galaxy Note20 ve Galaxy Note20+ için sunulan kılıfların resimlerini görmüştük, ancak bu son resim (sızıntıcı Ice Universe tarafından gönderildi), iki modelin göreceli boyutlarının net bir göstergesini veriyor.

Galaxy Note20+ ve Note20'nin Göreceli Ölçüleri Ortaya Çıktı

Ayrıca, kamera alanları da açıkça daha büyük ve bu da Note20+ üzerindeki kameraların S20 Ultra’nın kamerasının aynısı veya geliştirilmiş bir sürümü olacağı söylentilerini destekliyor. Bu kamerada 108 MP sensör olacak ancak periskop kamera “yalnızca” 50x dijital zoom'a kadar çıkacak.

Galaxy Note20 ise yakınlaştırma ve 8K video için 16 MP ana sensör ve 64 MP sensör + 16 MP ultra geniş modül kullanılacak. Yani S20 / S20+ kameralarını kullanacak. Bu fark vanilya ve Plus modeller arasındaki tek fark olmayacak, vanilya 60Hz yenileme hızına sahip düz bir 1080p+ ekrana sahip olurken, Note20+ 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir 1440p+ ekran kullanacak.

Üstte Galaxy Note10+'dan daha ince çerçevelere sahip olduğu söylenen Galaxy Note20+ için iki farklı ekran koruyucuyu görüyorsunuz (muhtemelen Note20'nin çerçevesinden daha ince olacak).

IceUniverse'ün Samsung’un amiral gemisi serisi hakkında daha fazla haberi var. Galaxy Note20+ (veya ismi belki de Note20 Ultra olacak), hafif bir pembemsi renk tonuna sahip olacak. Ayrıca bir Bakır renk seçeneğine sahip olacağı da bildirildi. Daha da önemlisi arka camı buz tonlarını taşıyacak (yani parlak bir cilaya sahip olacağı anlamına geliyor).