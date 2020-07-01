



iOS'li iPhone, iPad cihazınızda Siri çalışmıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin. Elbette öncelikle Siri'nin açık olduğundan emin olun. Nasıl kontrol edebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Siri Çalışmıyor, çözümü nedir?

iPhone veya iPad'inizde: Ayarlar> Siri ve Arama'ya gidin. Ve aşağıdaki ayarların açık olduğundan emin olun:

“Hey Siri” yi dinleyin.

Siri için Home tuşuna basın veya Siri için yan tuşa basın.

Ayrıca, cihazınız kilitliyken Siri'nin çalışmasını istiyorsanız, Kilitlendiğinde Siri'ye İzin Ver'i de açın.

Ayarlar'da Siri seçeneklerini görmemeniz da mümkündür. Bunun iki olası nedeni vardır:

Siri yaşadığınız yerde olmayabilir. Siri her ülkede mevcut değildir.

Siri, Kısıtlamalar bölümünde devre dışı bırakılmış olabilir. Bunu, Ayarlar> Ekran Süresi> İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları> İzin Verilen Uygulamalar'a giderek kontrol edebilirsiniz. Siri ve Dikte'ye izin verildiğinden emin olun.

iPhone veya iPad'inizi yeniden başlatın

iPhone'unuzu veya iPad'inizi yeniden başlatın. Cihazınızı nasıl yeniden başlatabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

iPhone X, 11 veya üstü veya Face ID özellikli bir iPad ise : Güç kapatma kaydırıcısını görene kadar yan (veya üst) ve ses açma (veya kısma) düğmelerini birlikte basılı tutun. Kaydırıcıyı sürükleyin. Cihazınız tamamen kapanana kadar yaklaşık 20 saniye bekleyin, ardından Apple logosunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun.

: Güç kapatma kaydırıcısını görene kadar yan (veya üst) ve ses açma (veya kısma) düğmelerini birlikte basılı tutun. Kaydırıcıyı sürükleyin. Cihazınız tamamen kapanana kadar yaklaşık 20 saniye bekleyin, ardından Apple logosunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun. iPhone 5, 6, 7 veya 8 veya home düğmeli bir iPad ise: Yan (veya üst) düğmeyi basılı tutun. Cihazınız kapanana kadar bekleyin ve ardından Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi (veya üst) basılı tutun.

Cihazınızın aktif bir internet bağlantısı var mı?

Siri'nin çalışması için bir İnternet bağlantısı gerekir (Wi-Fi veya hücresel). Aşağıdaki ipuçlarını deneyebilirsiniz:

iPhone ve iPad'inizi yeniden başlatın (cihazınızı nasıl yeniden başlatabileceğinizle ilgili yukarıdaki bölüme bakın).

Uçak Modunu etkinleştirin ve yaklaşık bir dakika bekleyin ve ardından Ayarlar> Uçak Modu'na giderek devre dışı bırakın.

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya giderek ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Ağ ayarlarını sıfırladığınızda Wi-Fi şifrelerinizin silineceğini unutmayın.

Modeminizi / yönlendiricinizi yeniden başlatın

İnternet bağlantınız çok yavaşsa Siri'nin çalışmayabileceğini unutmayın.

iOS'i güncelleyin

Cihazınızın en son iOS sürümünü çalıştırdığından emin olun. Bunu, Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek kontrol edebilirsiniz. Mevcut bir güncelleme varsa, cihazınızı güncelleyin. Cihazınızı kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz:

Mikrofonunuz çalışıyor mu?

Siri, olası mikrofon sorunları nedeniyle sesinizi duyamayabilir. Mikrofonunuzu test edin. Bir video kaydedin ve videonuzu izleyin. Sesinizi net bir şekilde tespit edebiliyorsanız, Siri de sizi duyabilir demektir. Değilse, mikrofonunuz düzgün çalışmıyor olabilir:

Koruyucu kılıfınız varsa çıkarmayı deneyin ve tekrar test edin.

Mikrofon delikleriniz tozla tıkanmış olabileceğinden mikrofonunuzu temizleyin. Yumuşak bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Temizlemek için basınçlı hava kutusu da kullanabilirsiniz.

Siri'yi devre dışı bırakın ve cihazınızı yeniden başlatın

Ayarlar> Siri ve Arama'ya gidin ve Siri'yi kapatın. Ardından cihazınızı yeniden başlatın. Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra tekrar Ayarlar> Siri ve Arama'ya gidin ve Siri'yi açın. Cihazınızı nasıl yeniden başlatabileceğinizle ilgili yukarıdaki yeniden başlatma bölümüne bakın.

Dil

Siri dilinizin doğru olduğundan emin olun. Ayarlar> Siri ve Arama> Dil'e dokunun, ardından listeden dilinizi seçin.

Cihazlar

Siri sadece şu cihazlarda mevcuttur:

iPhone 4s veya üstü,

Tüm iPad Pro, iPad Air modelleri,

iPad (3. nesil)

Tüm iPad mini modelleri ve

iPod touch (5. ve üstü)

Siri yerel sonuçlar vermiyorsa

Sorun buysa, cihazınızda Konum Servisleri'nin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıca, Konum Servisleri'nde Siri'nin açık olduğundan emin olun.

Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri> Siri ve Dikte'yi etkinleştirin ve şuna ayarlayın: Uygulamayı Kullanırken.

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