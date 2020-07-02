



Honor, birkaç haftadır süren teaser'lardan sonra beklenen büyük X10 Max 5G telefonunu tanıttı. FHD+ çözünürlüklü 7.09 inç IPS LCD ekranda 8MP selfie kamerası için ayrılmış su damlası çentik var. Ekran, geleneksel LCD'lere kıyasla gelişmiş parlaklık sağlayan RGBW matrisi kullanıyor. Panel 780 nit parlaklık vermekte ve aynı zamanda HDR10 uyumlu.

Honor X10 Max 7.09 İnç Ekran ve Dimensity 800 ile Geliyor

Honor X10 Max, 7.09 inç IPS LCD ve Dimensity 800 ile resmi oldu. Cihaz 174.37mm yüksekliğinde ve 84.91 mm genişliğinde ve ayrıca 232 gram ağırlığında. Dolayısıyla en büyük telefonlar arasında yer alıyor. Hono bu telefonun arabanızda taşınabilir bir bilgi-eğlence sistemi olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Telefon ayrıca çerçevenin üst ve alt yarısında simetrik kesiklere sahip çift hoparlörle donatılmış.

6GB veya 8GB RAM ve 64GB veya 128GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 800 5G yongaseti karşımızda. Arkada ise 48MP birincil kamera, LED flaş ve 2MP derinlik sensörü için kare bir bölme bulunuyor.

Pil 5.000 mAh'de geliyor ve 22.5W şarjı destekliyor. Yazılım tarafında, Android 10'un üstünde Magic UI 3.1 var.

X10 Max, yarın başlaması planlanan Çin'deki satışlarında mavi, gümüş ve siyah renkler ile sunulacak. Temel 6 / 64GB yapılandırması 1.899 CNY (269 $) karşılığında satılacak. Ayrıca 2.099 CNY (297 $) ile 6 / 128GB sürümü ve 2.499 CNY (354 $) ile 8 / 128GB sürümüne sahip olmak mümkün.