



Poco Hindistan'ın M2 Pro'nun 7 Temmuz'da (çevrimiçi bir etkinlik aracılığıyla) çıkış yapacağını resmen açıklamasından kısa bir süre sonra, söz konusu telefon Geekbench'te tespit edildi.

Poco M2 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Android 10 çalıştıran telefon Geekbench listesinde ortaya çıktı ve listelenen model adı “Xiaomi POCO M2 Pro” oldu. Bir Qualcomm işlemcisi olduğunu bilsek de, cihazın Snapdragon 720 ile gelmesi bekleniyor.

Poco’nun yeni telefonunun yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 Pro olması bekleniyor. Yeni karşılaştırma sonuçları sayesinde artık M2 Pro'nun 6GB RAM ile geleceğini biliyoruz.

Poco’nun #FeelTheSurge etiketi telefonun hızlı şarj olacağını ifade ediyor olabilir. Zira Redmi Note 9 Pro 30W şarj kullanacak. Dörtlü kamera kurulumu 64MP ana kamera, 8MP ultrawide, 5MP makro ve 2MP derinlik sensöründen oluşur. Bir de 16MP selfie kamera var.

Poco India, M2 Pro'yu 7 Temmuz'da açıklayacak ve ilk başta sadece Hindistan'daki Flipkart'ta satılması bekleniyor. Ardından Türkiye'ye aynı ya da farklı isimle gelebilir.