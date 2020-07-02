



Samsung yanlışlıkla Galaxy Note20 Ultra'nın görüntülerini yayınladı. İlk olarak Rus YouTuber Techno Harry tarafından tespit edilen görüntüler yanlışlıkla Samsung’un Ukrayna web sitesinde gösterildi. İronik bir şekilde, resimler web sitesinin Galaxy Note8 sayfasının alt kısmında belirdi.

Samsung, Galaxy Note20 Ultra'nın Görüntüsünü Sızdırdı

Telefon resimlerde “Mystic Bronze” rengiyle olarak görünüyor ve arkadaki üçlü kamera kurulumuna gerçekten iyi bir bakış sunuyor. Bu renk bize Galaxy Note9'un geldiği “Metalik Bakır” ı hatırlatıyor.

Arkada üçlü kamera modülü ile Galaxy Note20'nin dikdörtgen köşeli tasarımı teyit ediliyor. Sol tarafta istiflenmiş üç kamera bulunurken, diğer tarafta sensörler ve bir LED flaş var. Kamera alanı hala çıkıntılı, ancak bu sefer camın arkasındaki tasarım farklı. Her kamerada aynı Mystic Bronze renkli halkalar var. Diğer renklerin nasıl görüneceğini merak ediyoruz.

S Pen'in görünüşü çok fazla değişmemiş. Ayrıca güç ve ses tuşlarının tekrar sağ tarafta olduğunu öğreniyoruz. Galaxy Note10 ve Note10+'taki gibi sol tarafta olmalarını sevmemiştik.

Galaxy Note20 serisi, şirketin Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Tab S7'yi de duyurmayı planladığı çevrimiçi Unpacked etkinliğinde önümüzdeki ay duyurulacak.