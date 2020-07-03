Gizli Android Kodları





Android akıllı telefonlarda normal kullanıcılara ilk başta açık olmayan birçok gizli bilgi var. Birkaç rakam, # ve * tuşlayarak Android telefonunuza dair hızlı bilgiler edinebilirsiniz. Aşağıda bu kodları listeledik.

En İyi 20 Android Gizli Kod Listesi

Android telefonlarda 200'den fazla farklı gizli kod var ve aşağıda en iyi 20 kodu seçerek listeledik. Bu kodlar az kullanıcı tarafından bilinir çünkü belirttiğimiz gibi, bunlar kullanışlı gizli kodlardır. Daha fazla zaman kaybetmeden gizli kodların listesini görelim:

##4636##: Telefon ve pil hakkında bilgiler.

##7780##: Telefonu hızlıca fabrika ayarlarına alma.

27673855#: Tüm verileri silerek Android firmware'i baştan yüklemek.

##34971539##: Kamera hakkında bilgiler.

##273283255663282##*: Multimedya dosyaları dahil her şeyin hızlı yedeğini alma

*##232339##* veya ##526##: Wireless LAN servislerini test etmek.

##232338##: Cihazın Wi-Fi MAC adresini almak.

##1472365##: GPS testi.

##0##*: Hızlı LCD ekran testi.

*##0673##* veya ##0289##: Ses testi.

##0842##: Titreşim ve arka aydınlatma test kodu.

##2663##: Dokunmatik testi.

##2664##: Genel ekran testi.

##0588##: Yakınlık sensörü testi.

##3264##: RAM sürümünü ve diğer RAM bilgilerini görme kodu.

##232331##: Hızlı Bluetooth testi.

##1111##: FTA yazılım versiyonu kodu.

##2222##: FTA donanım sürümü kodu.

*#06#: Telefonun IMEI numarasını alma kodu.

*##8255##*: Google talk servislerinin durumu.

İşte bunlar Android'in en iyi 20 gizli koduydu. Bu kodları doğrudan buradan kopyalayabilir ve telefonunuzun tuş takımına yapıştırabilirsiniz. Bunların kullanımı çok basittir ve aklınızda tutmanıza gerek yok. Bu sayfayı kaydedin ve ihtiyacınız olduğunda tarayıcıdan açın.

Her kod her Android telefonda çalışmayabilir. Tek yapmanız gereken telefonla birini arar gibi numaraları girmek ve ara butonuna basmaktır.