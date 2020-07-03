



Huawei’in Google hizmetleri olmadan gelmesi uygulamalarda dahi sorunlar çıkartıyor. Ancak şirket buna çözümler arıyor ve ilk büyük ortaklıklarından birini Uber alternatifi Bolt ile yaptı. Bolt, AppGallery'de olacak.

Huawei, Uber Alternatifi Bolt ile Anlaştı

Bazılarının "Avrupa'nın Uber'i" dediği Bolt onun gibi bir taşıt bulma uygulaması. Bolt, bu hafta şirketin uygulama mağazasında görünecek ve tıpkı Uber Eats gibi gıda teslimatı da yapacak.

Bolt'un modeli Uber'e çok benziyor ve uygulaması da büyük ölçüde farklı değil – rekabetçi fiyatlandırmaya sahip bir araç çağırabilirsiniz ve ihtiyacınız olan tek şey bir profil ve bağlantılı bir banka kartı olacak.

Huawei'in Orta ve Doğu Avrupa, İsveç, Rusya ve bazı BDT ülkelerinde ve birkaç Afrika ülkesi ile tüm büyük Meksika illerindeki güçlü satış rakamları Bolt uygulaması için cazip görünüyor.

Financial Times'a göre Bolt, Avrupa'nın en hızlı büyüyen 3. teknoloji şirketi ve gıda dağıtım işini genişletmek için 109 milyon dolar yatırdı. AppGallery'e gelmesi, küresel salgın dönemlerinde toplu taşıma araçlarına güvenen kullanıcılar için nimet olacak COVID-19'un etkisi nedeniyle gerileyen ekonomilerle mücadele eden Huawei sahiplerinin da para kazanmalarına izin verecek.