



İyi haberlerimiz var! Android için sunulan Chrome tarayıcı artık 64 bit oluyor! Apple'ın iOS'i neredeyse üç yıldır tam 64 bit destekli üçüncü parti uygulamalara sahip, ancak Android dünyasında bu tarz şeylerin ilerlemesi maalesef daha uzun sürüyor.

Android Chrome'un 64 Bit Olmasıyla Performans Artıyor

Bu hareket Ağustos ayında çıkacak istikrarlı Chrome 85 sürümü ile gerçekleşecek. Chrome 85 şu anda geliştirme aşamasında ve Chrome 86 (ayrıca 64 bit'li) Chrome Canary uygulamasını indirerek kullanılabiliyor. Tabii ki bunlar sadece ön sürüm yapıları olduğu için hatalar ile gelebiliyorlar.

Risk almak istemezseniz Chrome 85'in final sürümünü bekleyebilirsiniz ve sonra 64 bit'in performansa getirdiği tüm faydalardan yararlanabilirsiniz. 64 bit'in gerçek hayattaki etkisini merak ediyorsanız, tarayıcıyı biraz daha hızlı hale getirme potansiyeline sahip. Yukarıdaki Octane 2.0 karşılaştırmasında Chrome 83 (32 bit) ve Chrome 85 (64 bit) test edildi ve 64 bit uygulama, 15.515'e kıyasla 16.785 puan aldı.

Elbette bu performansta büyük bir sıçrama anlamına gelmiyor ve de yüksek puanın aynı zamanda 64 bit'e geçişle alınıp alınmadığını net şekilde söylemek imkansız, ancak ne olursa olsun, bir performans artışı var.

Google, 1 Ağustos 2021'e kadar tüm Play Store uygulamalarının 64 bit olmasını zorunlu kılıyor, bu nedenle şirketin kendi uygulamalarında da aynı hamleleri yapmak için son dakikaya kadar beklemediğini görmek güzel.

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