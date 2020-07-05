Play Store 911 Hatası Nasıl Düzeltilir?





Çoğu Play Store 911 hata kodu cihazınızı bir uygulamanın kurulum işlemini tamamlayamaz hale getirir. Bununla ilgili olarak, gerçek sorunu belirlemek ve çözmek için izlemeniz gereken bazı adımlar var. İşte onlar:

Play Store 911 Hatasını Düzeltmek için Hard Reset Yapın

Play Store 911 hatasına neden olan olasılıklardan biri sistemdeki aksaklık olabilir.

Sesi Kısma ve Güç tuşunu 10 saniye veya daha uzun süre basılı tutun ve yeniden başlatılıncaya kadar bekleyin.

Bu yapıldıktan sonra herhangi bir uygulamayı tekrar indirin ve hatanın oluşup oluşmayacağına bakın. Öyleyse, sonraki yöntemi deneyin.

Play Store’un Önbelleğini ve Verilerini Temizleyin

Eski veya bozuk önbellek ve veriler 911 hatasının bir başka nedeni olabilir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Cihaz ayarlarınızı açın

Uygulamalar ve Bildirimler'i ve ardından Tüm uygulamaları görüntüle'ye dokunun.

Sayfayı aşağı kaydırın ve Google Play Store'u seçin.

Depolama'yı ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Bu noktada ise Verileri Temizle'yi seçin.

Play Store'u tekrar açın ve indirmeyi tekrar deneyin.

Kararlı bir İnternet Bağlantınız Olduğundan Emin Olun

Kararsız bir internet bağlantınız varsa uygulamanın yükleme işlemi duracaktır. Bu nedenle özellikle büyük uygulamalar indiriyorsanız mobil verilerinizi kullanmak yerine cihazınızı ev Wi-Fi ağınıza bağlamanızı öneririz.

Ana ekrandan Uygulamalar tepsisini açmak için boş bir yere hızlıca kaydırın.

Ayarlar> Genel Yönetim> Sıfırla> Ağ ayarlarını sıfırla'yı seçin.

AYARLARI SIFIRLA üzerine basın.

Önceden ayarladıysanız PIN'inizi girin.

AYARLARI SIFIRLA üzerine basın. Tamamlandığında, bir onay penceresi görünecektir.

Not: Ev Wi-Fi ağına geçtikten sonra Play Store 911 hatası hala devam ederse, cihazınızı sıfırlamaktan başka seçeneğiniz yoktur.